Detienen en La Habana a Iliana Hernández, reportera de Cibercuba

MIAMI, Estados Unidos. – La activista Iliana Hernández, reportera de Cibercuba, fue detenida este miércoles en La Habana por agentes de la policía, informó ese medio independiente.

Hernández fue requerida y conducida a una patrulla mientras reportaba vía Facebook Live desde la Villa Panamericana, en La Habana del Este, sobre el caso de González Arenas, arrestado en la entrada de su domicilio.

La reportera fue encarada por varios agentes de la policía, quienes le ordenaron apagar el teléfono móvil. Uno de ellos, vestido de civil, le retiró el dispositivo dentro del auto patrullero.

En el caso del periodista de Diario de Cuba, fue detenido en horas del mediodía.

“Hace alrededor de media hora, como a las 12:20 del mediodía, se llevaron detenido a Boris González Arenas (dos personas vestidas de civil lo entraron en una patrulla de la policía), cuando llegaba a la entrada de nuestro edificio, de donde había salido por la mañana”, escribió en Facebook su esposa Juliette Isabel Fernández Estrada.

La mujer recibió la información por mediación de un testigo, ya que la policía no permitió que su esposo le notificara sobre el hecho.

“Lo supe por un testigo que vio el hecho, porque, como es usual, los que lo detuvieron no me informaron ni dejaron que Boris me avisara que se lo llevaban. De no ser por ese testigo, yo, que estoy en mi trabajo desde temprano, jamás me habría enterado. No tengo idea del motivo de este secuestro, porque no es otra cosa”, agregó Fernández Estrada.

Tanto Hernández como González Arenas han sido detenidos en varias ocasiones debido a su activismo en favor de los derechos de la sociedad civil y su labor como reporteros de la prensa independiente.

Iliana Hernández también había sido arrestada el pasado domingo 29 de septiembre mientras marchaba de manera pacífica en favor de Guillermo del Sol, activista y periodista independiente que se mantuvo casi 50 días en huelga de hambre.