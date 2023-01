MIAMI, Estados Unidos. — El profesor Pedro Albert Sánchez, condenado por el régimen cubano a cinco años de limitación de libertad, fue detenido este domingo durante anunciada caminata en favor de los presos políticos.

El manifestante del 11 de julio de 2021 (11J) contó al portal digital Diario de Cuba que para despistar a la policía política decidió empezar la caminata en el municipio de La Habana Vieja y no el anfiteatro de Guanabacoa, como había anunciado previamente.

“Estaba en la situación de que no había podido hacer la caminata el 22 de enero porque me lo habían impedido. Anuncié que estaría en el anfiteatro de Guanabacoa, pero lo que hice fue que, amaneciendo el domingo, hice la caminata entonces desde La Habana Vieja, muy solitario, ni mis propios hijos sabían que iba a hacerla”, declaró Albert Sánchez al medio independiente.

Sin embargo, el profesor fue interceptado antes de finalizar la caminata por una patrulla que le monitoreaba.

“Cuando iba por Malecón y 23, en la esquina con La Rampa, me recogió una patrulla. Me estaban monitoreando. Se me trató con respeto dentro del marco del respeto. No se me esposó ni nada. Me llevaron a la estación policial de Guanabacoa. Conversaron conmigo y me regresaron a mi casa. Alrededor de las 11:00 a.m. ya estaba en mi casa”, el activista.

Pedro Albert Sánchez dejó entrever que esta pudo haber sido su última caminata “por razones de salud, de cansancio, de edad”.

El profesor cubano fue condenado recientemente cinco años de privación de libertad, sustituida por limitación de libertad en igual período, por los supuestos delitos de desorden público y desacato, dos de los instrumentos jurídicos más empleados contra activistas, opositores y defensores de derechos humanos.

El pedagogo, de 66 años y diagnosticado con cáncer de próstata desde 2021, deberá cumplir la sentencia “bajo el control e influencia del juez de ejecución”.