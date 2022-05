MADRID, España.- Agentes de la Estación Ajo de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvieron este fin de semana a un total de 119 migrantes. De ellos, 95 eran cubanos y peruanos.

El resto de los migrantes eran ciudadanos brasileños, guatemaltecos y chilenos.

“En una noche, los agentes de la Estación Ajo encontraron dos grandes grupos cerca de Lukeville, Arizona”, precisa la información compartida en Twitter por el agente John R. Modlin, jefe de patrulla en el sector de Tucson.

In one night, Ajo Station agents encountered two large groups near Lukeville, AZ.

Of the 119 migrants taken into custody, 95 were citizens of Cuba or Peru. The remainder of the group consisted of Brazilian, Guatemalan, and Chilean citizens. pic.twitter.com/S5FKptMeBo

— John R. Modlin (@USBPChiefTCA) May 14, 2022