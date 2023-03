MIAMI, Estados Unidos. – La youtuber cubana Hilda Núñez Díaz, conocida en redes sociales como Hildina, fue detenida este jueves tras un amplio operativo policial alrededor de su vivienda, que incluyó un registro y la incautación de su teléfono y computadora personal, según informó el perfil de la joven mediante una historia de Instagram.

“Hildina fue detenida y está siendo interrogada en el Centro de Operaciones de Santiago de Cuba luego de un gran operativo a su vivienda (más de 30 oficiales de la Policía, MININT, DTI, Seguridad del Estado que bloquearon su cuadra y el acceso a su casa)”, indica la nota.

Además de pedir difundir los sucesos y solicitar ayuda para Hildina, la breve nota especifica que los agentes del régimen hicieron un registro a la vivienda de la joven y se llevaron “su teléfono y computadora entre otras cosas”.

En diciembre de 2022 Hildina fue reprendida por funcionarios de la Universidad de Oriente debido a sus publicaciones en redes sociales, en las que muestra la realidad que se vive en la Isla.

Según la joven, que ejerce como profesora en ese centro de enseñanza, las amenazas empezaron después de publicar un video “donde mostraba cómo era vivir en un país comunista como Cuba”.

“Recibí una llamada un poco extraña de la Universidad. La persona me invitaba a una actividad con profesores jóvenes, lo cual me pareció un poco raro porque otros profesores jóvenes no fueron invitados, entonces empecé a sospechar que no era para eso, sino que me llamaban para otra cosa”, relató en esa ocasión Hildina, quien es graduada de la carrera de Ingeniería Industrial.

La profesora contó en su publicación que durante la reunión le “quisieron meter un poco de miedo”. “Les dejé claro que no estaba haciendo nada malo, que solo estaba mostrando la realidad y si me va a traer consecuencias lo voy a aceptar”, agregó.

Al salir de la reunión los decisores le advirtieron a la youtuber que “si seguía haciendo los videos todo iba a llegar a otro nivel”.

“Era algo que temía, y ustedes también, que pudiera pasar desde que estoy haciéndoles videos mostrándoles la realidad que vivimos en Cuba. Finalmente sucedió”.

Las amenazas y expulsiones de centros de enseñanza de la Isla se han hecho frecuentes en los últimos años, sobre todo con el auge de la redes sociales.

En ese sentido, alumnos, profesores, intelectuales y profesionales de diferentes ámbitos han perdido su espacio en escuelas y otros espacios laborales debido a su activismo o a sus publicaciones en internet.