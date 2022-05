MADRID, España.- La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvo a 68 migrantes, en su mayoría cubanos, en la frontera sur de EE. UU.

El grupo de migrantes, en el que también viajaban niños, fue interceptado por agentes de la Estación Ajo al oeste de Lukeville, Arizona, cuando intentaban cruzar la frontera, informó este miércoles el agente John R. Modlin, a través de la red social Twitter.

“Varios agentes respondieron para ayudar con el transporte y el procesamiento”, precisó John R. Modlin.

Sixty-eight migrants were encountered by Ajo Station agents west of Lukeville, AZ. Most were adults and family units from #Cuba. Several agents responded to assist with transport and processing. pic.twitter.com/iI3yPDcKa2

