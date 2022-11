MADRID, España.- Un grupo de 43 migrantes cubanos fue detenido tras tocar tierra en los Cayos Marquesas, según informó en la noche de este martes Walter N. Slosar, agente jefe de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos.

De acuerdo a la información, compartida a través de la red social Twitter, los caribeños, que viajaron en una embarcación rústica, fueron puestos bajo custodia de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. para el correspondiente proceso migratorio, que generalmente termina en repatriación.

Según precisó Walter N. Slosar, en las últimas 12 horas un total de 52 balseros cubanos fueron detenidos a partir de varias operaciones marítimas.

#Update: 43 additional Cuban migrants made landfall in the Marquesas Keys and were taken into U.S. Border Patrol custody. During the past 12 hours, a total of 52 migrants were encountered. #cuba #florida #tuesday

— Chief Patrol Agent Walter N. Slosar (@USBPChiefMIP) November 2, 2022