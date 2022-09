MADRID, España.- Un total de 42 migrantes cubanos fueron puestos bajo custodia tras tocar tierra este sábado en dos lugares diferentes en los cayos de Florida.

Un grupo arribó a Dry Tortugas y el otro a Islamorada, precisó a través de la red social Twitter el agente jefe de patrulla Walter N. Slosar.

Este 1.º de septiembre otros doce balseros cubanos fueron rescatados por la Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés) cuando se encontraban varados en los Cayos Marquesas, una isla deshabitada al oeste de Cayo Hueso.

Yesterday, 42 migrants from #Cuba were taken into #BorderPatrol custody after making landfall at two different locations in the Florida Keys. 21 migrants made landfall in the Dry Tortugas & 21 additional migrants made landfall in Islamorada. #sundaymorning #florida pic.twitter.com/YjmEiO0xTj

— Chief Patrol Agent Walter N. Slosar (@USBPChiefMIP) September 4, 2022