MADRID, España.- Un total de 18 balseros cubanos fueron detenidos este miércoles tras tocar tierra en los Cayos Marquesas, una isla deshabitada al oeste de Cayo Hueso, Florida.

Tras quedar varados en la isla fueron rescatados por la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés), informó el jefe en Miami de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Walter N. Slosar.

Según precisó Slosar a través de la red social Twitter, los migrantes caribeños, que llegaron en un barco de madera, “fueron puestos bajo custodia”, y quedaron a disposición de los órganos migratorios correspondientes.

#Wednesday: 18 Cuban migrants were taken into #BorderPatrol custody today after making landfall on a wooden vessel in the Marquesas Keys, an uninhabited island west of Key West. The migrants were stranded on an island & rescued by @USCGSoutheast.#cuba #news #florida pic.twitter.com/4sfApC92nX

— Chief Patrol Agent Walter N. Slosar (@USBPChiefMIP) August 17, 2022