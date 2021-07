MIAMI, Estados Unidos. – El activista Lázaro Antonio Pérez González, integrante del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR) y promotor de Cuba Decide, fue detenido y multado este 5 de julio por militar en una organización opositora.

Alrededor de las 8:00 a.m. del pasado lunes, oficiales de la Seguridad del Estado y de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) detuvieron al activista cuando se encontraba en una parada de autobús, ubicada en el reparto Primero de Mayo, en Santiago de Las Vegas, donde esperaba un transporte para visitar a José Díaz Silva, líder del MONR.

Sin que mediara ningún documento legal, el opositor fue esposado y conducido en una patrulla hasta la unidad policial de este municipio. Más tarde fue trasladado a la estación del Capri, en Arroyo Naranjo.

Según explicó a CubaNet Díaz Silva, a Pérez González no le fue permitida ninguna llamada telefónica para avisar a sus familiares sobre su situación. Transcurridas más de seis horas de su arresto, el opositor fue multado con una cuota de 2 000 pesos y liberado bajo la amenaza de ser procesado si continuaba con su activismo.

“Él se negó a pagarla; estos abusadores (agentes de la Seguridad del Estado) sabían que procedería así. Por eso le pusieron esa multa, para tenerlo con el temor de ser encarcelado”, dijo Díaz Silva.

El pasado 1 de julio, el MONR y más de dos decenas de organizaciones y asociaciones opositoras realizaron una jornada de cuatro días bajo las consignas “Abajo el Hambre y la Miseria” y ”#SinDictaduraCubaConFuturo”.

En ese contexto, opositores de La Habana, Villa Clara y Santiago de Cuba realizaron talleres y colocaron carteles contra el régimen, entre otras acciones pacíficas.

“Nosotros nos mantenemos activos pese a la represión. Nuestra gente se reúne, hace actividades pacíficas, coordinadas dentro de nuestro movimiento o en apoyo a otras iniciativas. Y esa firmeza molesta a la dictadura, por eso detienen, multan, golpean y encarcelan a los opositores”, explicó el exprisionero político.

Por otra parte, Díaz Silva denunció que se ha vuelto “recurrente” el corte de telefonía móvil y de internet, tanto a él como a su esposa, la Dama de Blanco Lourdes Esquivel, y al resto de los integrantes del MONR.

“Nos cortan el servicio de internet para que no podamos denunciar las violaciones que cometen a diario contra nosotros y el pueblo, y para que no podamos coordinar por canales seguros acciones contra ellos. En mi caso particular puedo asegurar que también me cortan el servicio de telefonía para limitar las denuncias que recibo desde las prisiones por parte de nuestros hermanos presos injustamente”, también alertó.

