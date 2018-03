Detenido en Cuba el periodista Boris González Arenas

LA HABANA.- El historiador y periodista independiente Boris González Arenas fue arrestado en horas de la mañana de hoy por la policía del municipio Viñales, en Pinar del Río.

González Arenas fue detenido frente al Tribunal de la localidad, mientras acompañaba al biólogo Ariel Ruiz Urquiola y su hermana Omara Ruiz Urquiola, quienes esperaban el resultado del juicio que contra los agresores que invadieron la propiedad de estos últimos.

En declaración telefónica realizada por Ariel a CubaNet, este manifestó que los policías tuvieron la intención de arrestar a los tres, bajo el argumento de ser identificados en la unidad policial.

“Les dije que tendrían que llevarme en brazos porque de ahí no me movería hasta que no se efectuara el juicio”, detalló el biólogo, quien agregó que los alrededores del Tribunal se mantenían bajo vigilancia, y la policía les advirtió que no debían usar sus teléfonos celulares para llamadas o fotos.

CubaNet contactó mediante llamada telefónica con Boris González, quien después de mantener descolgado su celular indagó donde se encontraba, escuchándose a un policía ubicarlo en la Ciudad de Pinar del Rio, a 35 kilómetros de Viñales.

Al momento del cierre de esta nota, Ariel y Omara Ruiz Urquiola mantenían sus teléfonos apagados. Los hermanos Urquiola son propietarios de una vivienda en la Sierra del Infierno, ubicada en el Parque Nacional Viñales, donde además son usufructuarios de una parcela de tierra.

Ariel llegó a la localidad junto a otros investigadores de la Universidad de La Habana, con el proyecto de levantar una granja ecológica para apoyar la conservación y preservación del Área Protegida que existe allí. Algunos pobladores de la zona que mantienen la cría de puercos en detrimento de los suelos y las plantaciones se han enfrentado al proyecto del doctor en Ciencias Biológicas, llegando a invadir su propiedad.

El pasado año Yendry Alvares y Yoel Álvarez, lugareños criadores de puercos, irrumpieron en la propiedad de Ariel, amenazando a las mujeres de la familia. Después de infructuosas denuncias en la policía de la localidad, Ariel y su hermana Omara escribieron a la dirección del Ministerio del Interior y se ordenó llevar a cabo la denuncia policial, que prosiguió con el juicio que se lleva a cabo hoy contra Yendry y Yoel Álvarez.

En un contacto telefónico posterior con el biólogo Ariel Urquiola, este informó que los presuntos agresores Yoel y Yendry Álvarez fueron absueltos por el Tribunal Municipal de Viñales por falta de pruebas que demuestren la invasión de propiedad y amenazas verbales.

Sobre la situación de Boris González, Ariel dijo: “En la estación local de la policía nos dijeron que la orden de detención de Boris había llegado desde La Habana, lugar para donde lo están trasladando en estos momentos”.

(Noticia en desarrollo)