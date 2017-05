Detenido en 100 y Aldabó el cubano que corrió con la bandera de EEUU el 1ro de mayo

MIAMI, Estados Unidos.- El manifestante que corrió con la bandera estadounidense al frente de la concentración y de la tribuna el pasado 1ro de mayo está detenido en la temible unidad de 100 y Aldabó, informó su hijo.

Eliécer Llorente Pérez fue notificado en la mañana de este viernes que su padre, Daniel Llorente Miranda, se encontraba preso en el mencionado lugar, cuyo nombre oficial es Centro de Instrucción del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) de la policía.

Eliécer había visitado esta misma mañana la unidad policial de Zapata y C, del Vedado, así como el Centro de Detención de la Seguridad del Estado Villa Marista, en La Habana.

Posteriormente se dirigió a la oficina de atención a la población del Ministerio del Interior.

El hijo del manifestante había comentado en entrevista a Radio Martí publicada en Martí Noticias: “Le pido ayuda a todas las personas que puedan hacer por mi papá. No sé dónde se encuentra, no sé cómo se encuentra, no sé nada, no se sabe nada de él. Lleva más de 72 horas desaparecido”.

Llorente fue arrestado violentamente y se desconocía su paradero desde el pasado lunes. El suceso del que fue protagonista provocó que el gobierno de Estados Unidos llamase al régimen cubano a respetar el derecho a la libre manifestación, uno de los derechos humanos básicos.

Granma, el principal medio oficialista cubano, por su parte dedicó un editorial al suceso y calificó a Llorente como “un cubano desvinculado laboralmente, que en el año 2002 fue sancionado a cinco años de prisión por un delito de robo con fuerza, y en este momento se encuentra pendiente de juicio por un delito de receptación agravada”.