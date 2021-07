MIAMI, Estados Unidos. – En la tarde de este viernes, fuerzas del Ministerio del Interior (MININT) detuvieron violentamente al joven santiaguero Evert Luis Hidalgo Ladrón de Guevara, activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de Cuba Decide.

Alrededor de las 9:00 a.m., más de una veintena de oficiales desplegaron un operativo policial en la calle San Antonio, esquina San Joaquín, cerca de la Avenida Martí, el lugar donde comenzó una de las protestas populares que tuvo lugar en Santiago de Cuba, el pasado 11 de julio.

“Con motocicletas impidieron el paso a los vecinos de la cuadra y a mitad de calle pusieron un ómnibus, obstaculizando la libre circulación, sin previo aviso ni justificación alguna. Mi hijo estaba en la tercera planta de nuestra vivienda filmando la situación y uno de los oficiales le dijo que bajara porque él no podía grabar”, contó en entrevista con CubaNet Ada Ibis Ladrón de Guevara, la madre del joven.

De acuerdo con la entrevistada, toda la familia se encargó de explicar a la Policía que no era delito grabar y menos si se estaba dentro de su propio domicilio.

“Ellos no entendieron y nos amenazaron con irrumpir en la casa si Evert Luis no dejaba de grabar Como tenemos niños pequeños en la familia, todos menores de cinco años, Evert bajó. Le pidieron su carné, pero él no lo tiene porque la Seguridad del Estado se lo confiscó hace algún tiempo. Y entonces quisieron detenerlo arbitrariamente”, denunció Ada Ibis.

“Se lo llevaron violentamente; a empujones lo metieron en la guagua. Mi hijo no hizo nada. Solo por grabar ya lo están acusando de desacato”, agregó.

La hermana de Evert Luis, Haydée Hidalgo, también indicó que, por la arbitrariedad de la detención, salieron a manifestarse pacíficamente, gritando consignas tales como “Abajo la represión”.

“Mi madre fue golpeada en la cara por un agente, recibió golpes en el pómulo y la boca. No sabemos nada de él, nos negaron la información del lugar hacia dónde lo llevaban. ¿Hasta cuándo las desapariciones forzadas? ¿Hasta cuándo el odio de este régimen contra el pueblo?”, cuestionó la joven.

Evert Luis Hidalgo es hijo de Ebert Hidalgo Cruz, uno de los activistas de la UNPACU que más detenciones arbitrarias ha sufrido entre 2020 y 2021.

En marzo pasado, Hidalgo (hijo) fue multado con una cuota de 2 000 pesos, luego de ser golpeado en la puerta de su vivienda por varios oficiales de la Seguridad del Estado.

Luego, en el mes de junio, fue arrestado en dos ocasiones, una de ellas a la salida de un policlínico junto a su esposa embarazada. En una de las detenciones, su pareja también fue conducida a una estación policial.

En la actualidad, Hidalgo es el sexto activista de la UNPACU que se encuentra detenido e incomunicado. Los otros cinco ―entre ellos José Daniel Ferrer, coordinador principal del grupo― permanecen en ese estado desde el pasado 11 de julio, cuando se sumaron a las protestas pacíficas que tuvieron lugar en más de 60 puntos del territorio nacional.

