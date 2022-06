MADRID, España.- La Ideológica del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunista (UJC), Nislay Molina Nápoles, fue destituida de sus funciones recientemente.

Nislay Molina, incluida por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC) en la lista de represores, fue una de las responsables de la destitución de Armando Franco Senén, exdirector de Alma Mater.

Según una nota del periódico oficialista Juventud Rebelde, la “liberación” se debe a “movimientos de cuadros en el Buró Nacional que buscan fortalecer la labor de la organización con jóvenes que se han vinculado a la vida laboral y acumulan experiencia de dirección juvenil”.

Molina, natural de Camagüey y encargada de la Esfera Ideológica desde el año 2020, fue quien comunicó al periodista Armando Franco Senén su despido el pasado 26 de abril.

Según declaraciones ofrecidas por Franco Senén, en el momento de su separación del cargo, la funcionaria manifestó: “A ti debimos botarte hace mucho tiempo, no hay nada más que hablar, te estamos haciendo el favor de liberarte. Puedes hacer lo que quieras, es una decisión nuestra”.

El exdirector de Alma Mater dejó claro que, durante el intercambio con la represora, esta lo interrumpió en varias ocasiones con criterios que calificó de “groseros”.

Tras darse a conocer la noticia de la destitución de Senén, tanto periodistas como lectores de la publicación manifestaron su descontento.

El jefe de Redacción de Alma Mater, Yoandry Ávila Guerra, abandonó la revista universitaria. Mientras que el reconocido periodista Joaquín Borges Triana declaró: “En los 36 años que llevo como graduado de periodismo me han hecho ser testigo una y otra vez de historias como la que ahora motiva múltiples comentarios en las redes. Supongamos que sí, que Armandito se equivocó en algo y por esos errores hay que liberarlo. En tal caso, ello corrobora que en el ejercicio del periodismo en una sociedad como la cubana no hay margen para el error. Un médico puede equivocarse y por su culpa morir alguien, pero puede que ello no trascienda. En el periodismo no pasa así”.

La FDHC, al incluir en mayo pasado a Nislay Molina en su lista de represores, se refirió a sus actividades y a su influencia dentro de la UJC. Así como recordó que el objetivo de la FDHC es “detener, reducir y erradicar la violencia y la arbitrariedad por razones políticas, económicas, sociales, culturales, de credo, raza u orientación sexual y así contribuir a facilitar la convivencia en la Cuba futura”.

