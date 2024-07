LA HABANA, Cuba.- El cuerpo del actor Carlos Massola Escandell fue trasladado la tarde noche de este miércoles desde la funeraria Bernardo García, ubicada en la calle Zanja, hasta el Incinerador de Berroa para que, luego de tantos conflictos con las autoridades funerarias, fuera cremado.

La última voluntad del actor, fallecido en la madrugada de este 3 de julio en su apartamento del Cerro, era ser incinerado, pero funcionarios de Servicios Necrológicos de La Habana le negaban a la familia este último deseo, justificando que las dimensiones del ataúd eran demasiado grandes para cremarlo.

Según dictaminó el médico de la familia, quien llegó a la vivienda alrededor de las 9:00 de la mañana, Massola falleció de un shock hipovolémico, “una afección de emergencia en la cual la pérdida grave de sangre o de otro líquido hace que el corazón sea incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo” y que puede hacer que muchos órganos dejen de funcionar.

El opositor Fabio Corchado Borroto, amigo cercano del actor, contó a CubaNet que cuando llegaron a la funeraria de Zanja, sin siquiera ver el cadáver para poder hacer una valoración, ya las autoridades funerarias habían decidido no incinerarlo.

El dilatado proceso

“Yo me enfrenté a Mari, trabajadora de allí, y le dije que como veía, Carlos Massola no tenía ni una corona, que no había nadie allí porque la familia había decidido no velarlo, yo le dije ‘o lo incineran o te lo dejo ahí’ y vamos a ver qué pasa”.

Según relató Corchado Borroto, el jefe de la funeraria llegó casi a las 7:00 de la noche y en cuanto vio el cuerpo de Massola dijo que sí se podía, que había sido un error la decisión de no incinerarlo.

Las cenizas del querido actor cubano deben ser recogidas en Berroa, ubicado en La Habana del Este, a las 12:00 del día de este jueves 4 de julio.

