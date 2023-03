MADRID, España.- Desde que comenzara la actual zafra azucarera, en diciembre pasado, 35 trabajadores del central “Mario Muñoz Monroy”, en el municipio matancero Los Arabos, han sido despedidos por estar involucrados en robos de azúcar.

Algunos de estos trabajadores llevaban entre 15 y 20 años en el central y ocupaban “puestos calificados, dígase puntistas, estibadores, operadores del área de evaporación”, dijo a TV Yumurí Jorge Santana Hernández, director del Mario Muñoz.

Según sus declaraciones, unido a las roturas de las máquinas y la falta de piezas, estos robos son una de las razones por las que el central acumula solo poco más de 8 000 toneladas de azúcar, cifra que no llega ni a la mitad de lo previsto.

Además de los trabajadores, en muchos de los robos interviene “gente de la calle”.

“En años anteriores, los saqueadores solían dar los golpes en horas de la noche. Era al parecer el horario más apropiado para robar azúcar, pero en esta zafra cambiaron la manera de proceder: lo hacen a cualquier hora del día, y aprovechan sobre todo los cambios de turno. Vienen por lo general en grupos, encapuchados y con armas blancas, y logran sustraer decenas y hasta cientos de sacos diariamente, a pesar de que hemos reforzado la vigilancia”, relató el directivo.

Santana Hernández dijo además que por este tema de los robos pasan “más tiempo detrás de los ladrones que en las cuestiones propias de la industria”.

“Esta lucha es de todos los días, y todavía no se ha hecho el primer juicio para condenar a los bandidos. Hay trabajadores que se nos han ido debido a las amenazas; no vi algo así en ninguno de los otros centrales en los cuales he estado. Esto hace tanto daño como los inconvenientes tecnológicos que hemos sufrido desde el inicio de la zafra”, precisó Hernández, que ha trabajado en 13 ingenios de distintas provincias.

Vale destacar que el azúcar es uno de los tantos productos que el cubano no encuentra en las tiendas estatales, y falta constantemente en las bodegas. La manera de conseguirla suele ser el mercado informal, donde una libra de azúcar oscila alrededor de los 200 pesos.