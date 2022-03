MIAMI, Estados Unidos. – El alcalde de Hialeah, Esteban Bovo, designó este lunes al cubanoamericano George Fuente como jefe de la Policía de “la ciudad que progresa”, la segunda más poblada del condado de Miami-Dade, según reportaron medios locales.

Hasta el momento, Fuente, de 43 años e hijo de padres cubanos, había ocupado el cargo de manera interina desde noviembre de 2021 y competía con más de 30 candidatos para ocupar oficialmente la posición.

“Recibo con orgullo y humildad la confianza que depositó el alcalde en mí. Ofrezco mi honor, orgullo y determinación en todo lo que hago”, dijo el nuevo jefe del Departamento de Policía de Hialeah durante rueda de prensa.

“Quiero una agencia que sea profesional, transparente y responsable. Una agencia que se comprometa con nuestra comunidad a diario. Quiero a nuestros oficiales en los parques, en los vecindarios, interactuando con nuestros niños, con nuestros ancianos”, agregó.

“Vamos a tener un departamento proactivo que busque lo que es mejor para nuestros ciudadanos”, dijo en otro momento.

Fuente, que ingresó al Departamento de Policía de Hialeah a los 14 años como cadete y ha sido oficial desde los 19 años, suma dos décadas y media de servicio.

El Nuevo Herald indicó este martes que Fuente había sido jefe comandante y mayor de la Comisión de Patrullaje, mayor de la División Administrativa, jefe de la División de Investigaciones Penales y subdirector policial.

Por su parte, Esteban Bovo explicó a la prensa que no influyó en el proceso de selección. “Yo no metí mis manos. Luego de la preselección que hizo el comité de 33 candidatos, me guie por los tres nombres que recibí. Buscaba profesionalismo y no tuvimos que irnos lejos para conseguirlo. Fuente ha dado su vida a la comunidad y a este departamento. Tiene mi confianza y respaldo”, aseguró.

El Departamento de Policía de Hialeah es una de las agencias policiales más grandes de Florida y la 75ta. más grande de Estados Unidos.

Sabiendo que existe un déficit de policías en la ciudad, Fuente aseguró que se concentraría en recomponer la confianza de sus oficiales dando el ejemplo. “Ya ellos me conocen. El Ejemplo empieza por mí”, declaró.

