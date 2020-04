MIAMI, Estados Unidos. – El virólogo francés Luc Montagnier, ganador del Premio Nobel de Medicina en 2008 por el descubrimiento del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), aseguró que el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, fue manipulado en un laboratorio antes de propagarse a escala mundial.

En entrevista al canal francés CNews Montagnier declaró que, por alguna razón, el SARS-CoV-2 fue creado genes del VIH-1, virus causante del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).

“Ha habido una manipulación del virus: al menos una parte, no la totalidad. Hay un modelo, que es el virus clásico, que proviene principalmente de los murciélagos, pero al que se han agregado secuencias de VIH (…) En cualquier caso, no es natural (…) Es el trabajo de profesionales, de biólogos moleculares. Un trabajo muy meticuloso. ¿Con que objetivo? No lo sé. Una hipótesis es que querían crear una vacuna contra el sida”, dijo el virólogo.

Las declaraciones de Montagnier han generado amplia polémica debido a que se basan en un estudio de un grupo de investigadores del Instituto Indio de Tecnología de Nueva Delhi que fue publicado, y posteriormente retirado por sus autores, en un sitio web donde los científicos comparten análisis en curso sin esperar la verificación de expertos.

El estudio del Instituto Indio de Tecnología de Nueva Delhi habría hallado “un parecido extraño” y que “tiene pocas posibilidades de ser fortuito” en las secuencias de aminoácidos de una proteína de SARS-CoV-2 y el de VIH-1.

Pese a que parte de la comunidad científica ha rechazado la tesis de Montagnier, el reconocido virólogo se ha mantenido firme en su idea y ha llegado, incluso, a pronosticar un pronto final a la pandemia.

Según el científico, ese supuesto origen artificial del virus lo estaría debilitando, ya que “las partes del virus en las que se insertó VIH están mutando rápidamente, provocando su autodestrucción”.

“Uno puede hacer cualquier cosa con la naturaleza, pero si usted hace una construcción artificial, es poco probable que sobreviva, la naturaleza ama las cosas armoniosas, lo que es ajeno, como un virus que llega de otro virus, por ejemplo, no es bien tolerado”, señaló Montagnier a CNews.

Durante los últimos meses, medios de comunicación, en base a reportes de agencias de inteligencia de Estados Unidos, han alimentado la hipótesis de que el virus pudo haber salido accidentalmente del Instituto de Virología de Wuhan, entidad que alberga el Centro de Cultivo de Virus, el banco de virus más importante de Asia donde se preservan más de 1 500 variedades.

