LA HABANA, Cuba.- Con el proceso de ordenamiento monetario y el alza generalizada de los precios, tanto de servicios en el sector estatal como de bienes y productos en el mercado informal, los militantes del Partido Comunista de Cuba (PCC) también comienzan a acusar la crisis que atraviesa la Isla.

“Más de 20 solicitudes de baja en mi núcleo. El salario no alcanza para pagar las cuotas, que han llegado a los 150 pesos. Son muchas cosas a pagar y pertenecer a las filas del Partido no resuelve ningún problema”, declaró a CubaNet bajo anonimato un miembro activo de la organización.

La cuota o cotización que deben abonar mensualmente los miembros del PCC se cobran por porcentajes. O sea, mientras mayor sea el salario del trabajador, mayor es la cuota que debe abonar. Con el “aumento salarial” las cotizaciones llegan a superar los 100 pesos mensuales en muchos casos, lo que ha traído consigo que algunos soliciten la baja.

Por otra parte, trabajadores del sector del deporte (INDER) han planteado que no pueden sostener el pago de las organizaciones políticas y de masas porque “el salario no alcanza y hay que comer”.

“Nos quitan un por ciento del salario para la Seguridad Social. A eso súmale el pago del Partido, que son entre 90 y 140 pesos; el sindicato otros 50 pesos y unos 25 más para pagar las MTT (Milicias de Tropas Territoriales). Dije que me dieran de baja de todo eso que al final es por gusto y no aporta ningún beneficio. Solamente de luz pagué el mes pasado 1 000 pesos. ¿Qué me queda para comer?”, comentó a este diario Idael Rojas, un entrenador de fútbol que reside en Mayabeque.

“En teoría, el Partido Comunista se financia con las cuotas que deben pagar sus miembros, que puede ser hasta del 10% del salario, y con la venta de todos los periódicos y revistas bajo su control; aunque también se nutre de las arcas del Estado cubano”, añadió la fuente.

Cuba cuenta con 168 municipios. En cada uno de ellos el PCC tiene un Comité Municipal, integrado por una docena de dirigentes profesionales, alojados en una oficina sede, que cuenta con parque automotriz y asignación de combustible. Todo esto respaldado por talleres de reparación y mantenimiento, entre otros servicios y comodidades, como casas de descanso.

