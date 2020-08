Descemer Bueno pide a cubanos votar por Donald Trump: “No nos queda otra”

MIAMI, Estados Unidos. – El cantautor cubano Descemer Bueno llamó este martes a todos los cubanos que posean la ciudadanía estadounidense a votar por el actual presidente Donald Trump en las elecciones del 3 de noviembre.

En una de sus habituales directas a través de Facebook, Descemer dijo que, pese a simpatizar con los demócratas, la continuidad del magnate en la Casa Blanca es lo único que garantizará un verdadero cambio en Cuba.

“No me gusta Donald Trump, lo digo así abiertamente, pero lo prefiero a que sigan pasando los años teniendo una sola ideología en nuestro país. Estoy mandando a todos los cubanos que quieran la libertad de su país a votar por Trump, paradójicamente, porque no nos queda otra. Ha sido mucha falta de respeto durante mucho tiempo”, explicó.

El cantautor, que durante las últimas semanas se ha expresado abiertamente en contra del régimen de la Isla, aseguró que tanto los cubanos como los venezolanos tienen motivos de sobra para votar al mandatario republicano.

“Entiendo por qué cubanos y venezolanos votan por Trump, es que es justo y necesario. Va a ser así, porque ese gobierno ideológico de una sola cara, no va a aguantar cuatro años más”, agregó.

Para Descemer, el castrismo vive su momento más bajo de los últimos años, golpeado por la escasez de efectivo para sacar adelante la maltrecha economía del país.

“Los únicos aliados que les queda al gobierno cubano somos nosotros aquí, en Estados Unidos, los dólares”, sostuvo.

El cantante también calificó como una “sarta de estupideces” todas las críticas que ha recibido de parte de las autoridades cubanos y de varios funcionarios defensores del régimen.

“Al lado mío, libra por libra, ustedes no son nadie. Yo he conquistado y he ayudado a otros a conquistar el mundo con sensibilidad, con canciones. Ustedes lo único que están haciendo es lapidando la libertad, pisoteando los principios del ser humano, a Dios y las religiones. Ustedes no respetan nada”.