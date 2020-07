Descemer Bueno: “hay que tener mucha más vergüenza con el pueblo”

MIAMI, Estados Unidos.- Descemer Bueno está decepcionado por las decisiones que han tomado los gobernantes de Cuba en las últimas semanas, lo que demuestra un divorcio total entre el gobierno y el pueblo.

Así lo hizo saber el músico en una transmisión en vivo este martes a través de su cuenta de la red social de Facebook, en la que aseguró además que los cubanos merecen más de los que reciben, y que con la apertura de las nuevas tiendas en Moneda Libremente Convertible los dirigentes comunistas “no están pensando en el pueblo”.

“El pueblo se siente tan decepcionado como yo con este tipo de decisiones que están tomando”, y “no puede seguir tolerando la falta de respeto” ni “seguir siendo un pueblo que no se siente desde hace mucho tiempo para nada conforme con los salarios”, dijo.

Descemer Bueno aseguró que “hay que tener mucha más vergüenza con el pueblo”, porque nadie “nos preguntó a ninguno de nosotros si queremos tener tiendas en dólares” y “no podemos seguir aceptando cosas que nadie nos pregunta”, aseguró en el video, de casi media hora.

“La gente (en Cuba) no ha parado nunca de reírse, pero eso no significa que estemos bien, ni que estemos contentos, porque no lo estamos. Yo cuando voy a Cuba paso tantas situaciones y dificultades que me quitan esa alegría”, señaló el cantautor cubano.

En Cuba “estamos por encima de las dificultades, pero, ¿hasta cuándo? El pueblo de Cuba necesita ser feliz (…) y con respeto, estoy cansado de que me digan si hay que repatriarse o no hay que repatriarse. Cuba nos pertenece a todos, están en un error que espero que con el tiempo se puedan dar cuenta, porque si no, verdaderamente no creo que funcione por más tiempo”.

Descemer Bueno, que no es muy conocido por tocar temas políticos, y ha defendido que no le gusta hablar de ello, dijo que se arrepiente de haber pedido permiso hace un tiempo atrás para tocar en Cuba, “eso no estuvo bien, no es justo”, pues “ningún cubano debería pedir permiso para tocar en Cuba, el que quiera debería poder hacerlo”.

Así mismo, Bueno aseguró que “el Gobierno de Cuba tiene que abrir las puertas para dialogar con los intelectuales y con el pueblo”, no es suficiente que digan “que uno o varios CDR le dieron el visto bueno a las tiendas”.

Hace apenas unos días Bueno anunció que se retira de los escenarios. El cantautor cubano lo dio a conocer también en un video en vivo en Facebook luego de la muerte del reguetonero cubano El Dany.