MIAMI, Estados Unidos. – El gobernador de Florida, Ron DeSantis, alertó este viernes sobre el “nuevo esquema” de estafa del régimen cubano, el cual se basa en “pedir a los residentes de Estados Unidos inversiones en el ‘sector privado’” de la Isla.

“En Cuba, los ciudadanos no tienen derechos de propiedad y todas las empresas son estatales”, recordó DeSantis en el mismo tuit. “He dado instrucciones al Departamento de Oportunidades Económicas de Florida y a Enterprise Florida Inc. [principal organización de desarrollo económico del estado] para alertar a los floridanos y eviten caer en esta estafa”, señaló.

La vicegobernadora de Florida, Jeanette Nuñez, también escribió en su cuenta de Twitter: “El mismo régimen que les robó a los cubanos sus medios de subsistencia, como a mis padres, ahora ruega desesperadamente a los estadounidenses que ‘inviertan’ en la Isla”.

“Este esquema no es más que una estafa que engaña solo a los simpatizantes de la administración Biden”, concluyó.

De esta forma, tanto DeSantis como Nuñez parecen responder a la reciente intervención del ministro cubano de Comercio Exterior e Inversiones Extranjeras, Rodrigo Malmierca, en una de las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Este miércoles, Malmierca sugirió que el Gobierno cubano estudiaba la posibilidad de permitir la intervención de capital extranjero en los negocios de “particulares”.

Durante una reunión de la comisión de Asuntos Económicos del Parlamento, Malmierca señaló que la apuesta actual va dirigida a, preferiblemente, fomentar inversiones foráneas de bajo costo con “la aspiración de concretar negocios que contribuyan al desarrollo municipal”, según un reporte de la agencia estatal Prensa Latina.

Según el funcionario, hasta el momento 57 proyectos que implican un capital de 5 000 millones de dólares están en vías de negociación y pudieran entrar en función en el período de un año.

Malmierca también precisó que en el primer semestre de este año fueron aprobados nueve negocios con capital foráneo, uno de ellos en la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM).

“Son pequeños en su mayoría, con un capital de alrededor de 20 millones de dólares”, apuntó. Además, añadió que se corresponden con las prioridades del Gobierno: la producción de alimentos, la minería, la industria, el comercio mayorista, la construcción, la informática y las telecomunicaciones, y la biotecnología.

El funcionario detalló que también están en proceso de definición aspectos vinculados a la participación de capital extranjero en negocios privados, donde próximamente pudieran comenzar algunas experiencias.

De esta forma, el régimen de la Isla también aprovecha la voluntad de la administración Biden de apoyar a los presuntos negocios privados cubanos.

A mediados de mayo pasado, trascendió que la administración Biden “exploraría” opciones para facilitar los pagos electrónicos y ampliar el acceso de los empresarios cubanos a las microfinanzas.

Una semana antes, el Gobierno de EE. UU. había ordenado a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) emitir la primera licencia que autoriza a una entidad estadounidense a invertir capital en una empresa privada registrada y ubicada en Cuba.

Pese a estas medidas, los expertos siguen viendo con recelo la inversión en Cuba. En marzo pasado, el sociólogo y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita dijo en entrevista con Radio Televisión Martí que era “muy riesgoso para una persona invertir dentro del escenario cubano”.

“La mayoría de los emprendedores nacionales tienen temor debido a la falta de un mercado mayorista. No existen todas las garantías, no hay zonas especiales de desarrollo funcionando realmente, no existe la alianza público-privada. También tenemos problemas con el acceso a créditos bancarios y está disminuyendo la inversión del sector privado nacional. La mayoría de las personas, la opción que toman es vender sus propiedades y marcharse de Cuba”, concluyó el experto.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.