Gobernador de Florida emitirá orden de confinamiento obligatorio desde el jueves

MIAMI, Estados Unidos.- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que firmará una orden ejecutiva decretando que todos los residentes del estado deben permanecer en confinamiento obligatorio a menos que deban salir a realizar actividades o servicios esenciales, informó el Nuevo Herlad.

Luego de recibir fuertes críticas, DeSantis compareció este miércoles para informar que la orden entrará en vigencia este jueves a medianoche y durará 30 días, con el propósito de mitigar la propagación del nuevo coronavirus.

“No sabemos cómo van a funcionar todas estas medidas, pero lo descubriremos después”, dijo DeSantis, que “se había rehusado a implementar una medida estricta como esta a nivel estatal, argumentando que algunos condados tenían más casos que otros y cuestionando su efectividad”, reza la nota del Herlad.

El gobernador había dicho en una conferencia de prensa esta semana que no veía la necesidad de cerrar el estado porque “la comisión no me lo ha recomendado. Si lo hacen, obviamente, eso sería algo que tendría mucho peso para mí”, dijo refiriéndose a la Comisión de la Casa Blanca y los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Menos de 24 horas después, hoy miércoles, DeSantis aseguró que la decisión de cerrar completamente el estado la tomó junto al presidente Donald Trump, asegura la nota del Herald.

“Consultó con el presidente Donald Trump antes de tomar la decisión y ambos estuvieron de acuerdo que era hora de obligar a las personas a quedarse en casa ante la pandemia”.

El distanciamiento social en todo el país fue extendido por Donal Trump esta semana por otros 30 días.