Desalojan por la fuerza en Cuba a una madre con su bebé en brazos

MIAMI, Estados Unidos.- Las autoridades policiales del régimen de Cuba desalojaron por la fuerza de una propiedad estatal a una cubana, madre de cuatro menores de edad, uno de ellos de tres meses que padece una miocardiopatía severa con peligro para su vida, informó Radio Televisión Martí.

Aylín Arjona había decidido ocupar el local deshabitado desde hace varios años en el municipio habanero de La Lisa, pues en medio de la pandemia por coronavirus en la Isla temía por la salud de su familia, además con la crisis de la COVID-19 “no hay alquileres”.

“Ellos me dicen que retorne para donde yo vivo. Yo no tengo casa allá. De Bayamo yo decido venir para acá, donde mi mamá llevaba cinco años alquilada”, dijo Arjona Martí.

La joven cuenta que les explicó a los agentes de policía que “yo parí aquí en Maternidad Obrera. Al niño me lo atienden aquí en el Pediátrico Juan Manuel Márquez. Yo les explico a ellos [la policía] que el niño, si no me lo hubieran atendido aquí, quizá se me hubiera muerto”.

El abuso policial al que fue sometida esta joven madre en Cuba quedó grabado en video, y al respecto, contó a Martí: “Una patrulla me dice que le enseñe mi identificación. Me cogen por el brazo. Mi mamá sale. La cogen, le hacen una llave. Me cogen a mí con el niño y me empiezan a empujar (…). A mi hermana la apretaron por el cuello”.

Miguel Díaz-Canel había dicho la pasada semana en una reunión de análisis sobre la dinámica demográfica de Cuba, que las autoridades de cada territorio debían prestar más atención al tratamiento de los problemas de vivienda de madres con familias numerosas.\