Desalojan a familias de edificio en peligro de derrumbe bajo amenazas de prisión

MIAMI, Estados Unidos.- Las autoridades cubanas trasladaron hacia la Dirección Municipal de la Vivienda de La Habana Vieja, bajo amenazas de prisión, a cuatro de las nueve familias que acampaban desde hace varias semanas en el portal del edificio donde residían, en peligro de derrumbe, informó Radio Televisión Martí.

Luego de 16 días viviendo prácticamente en la calle, Hamaya Cuesta, una de las afectadas, denunció que este lunes 10 de agosto los llevaron a “unas oficinas cercanas que no poseen la adecuada instalación eléctrica para conectar sus refrigeradores”, en la citada entidad estatal.

“Nos sacaron prácticamente obligados de los portales, bajo amenaza de que ahí no podíamos estar porque nos iban a meter presos” dijo Cuesta a Martí.

La mujer también aseguró que entre los funcionarios que participaron en el desalojo se encontraba el “director del gobierno municipal, la primera secretaria del partido municipal y la gente de Vivienda”, todos acompañados por la Policía.

Las familias afectadas habían acampado desde el pasado 25 de julio en el portal de un inmueble en Zulueta 505 entre Monte y Dragones, tras el derrumbe de dos de sus apartamentos. Entre las nueve familias, 22 personas en total, se encontraban 3 menores de edad.

Cuesta relató a Martí que las cuatro familias fueron ubicadas en la sede de Vivienda municipal para “pasar la noche, porque en la calle no podíamos seguir, dicen ellos, por el tema de la pandemia, pero todo fue bajo amenaza, maltrato”.

Según contó, los padres de los menores fueron amenazados incluso “con perder la custodia de sus hijos, que pasarían bajo la tutela del departamento de Menores. Pero los niños nunca estuvieron con ellos en los portales, sino al cuidado de familiares”.

Cuesta había declarado anteriormente que el problema en el edificio “no es de ahora, nosotros hemos ido a todas partes, a Vivienda, al Gobierno, a la Oficina del Historiador… Hace más de 30 años que el edificio se está cayendo a pedazos”, y ahora —denunció— quieren reubicar a las familias en un local “sin condiciones ninguna”, que antes eran unas oficinas del departamento de Planificación Física.

“En el lugar no se pueden poner los refrigeradores, no se puede cocinar” porque el servicio eléctrico no tiene la fuerza suficiente, dice que les dijeron los funcionarios. “Hasta ahora solo hemos escuchado mentiras tras mentiras”.