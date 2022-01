LA HABANA, Cuba. ─ En la tarde de este lunes las autoridades del municipio de San Miguel del Padrón (La Habana) desalojaron a una madre cubana con tres hijas, quienes se habían introducido de forma ilegal en un local estatal abandonado.

“Ya van a romper, me van a sacar hay un bulto de gente aquí que me quieren sacar ya, necesito ayuda por favor que yo no tengo donde vivir”, denunció a CubaNet Ariadna López Sotolongo unos minutos antes del desalojo.

La mujer se había introducido con sus tres hijas menores ─diagnosticadas con varios padecimientos de salud─ en un antiguo local de la Empresa Copextel que había sido abandonado hace varios años y que, además, se encontraba lleno de trastos, según confesó su ocupante.

“Llevo siete días aquí y me introduje porque llevaba casi tres meses durmiendo en portales. Hice todos los trámites para conseguir donde estar: fui a Vivienda (Dirección Municipal), al Gobierno, fui a todos los lados y siempre me patearon”, dijo la mujer en entrevista ofrecida a este diario poco antes de ser desalojada.

La joven contó que una de sus hijas espera por una operación quirúrgica que no se le ha podido realizar debido a que no tiene un lugar donde residir.

“No me la han podido operar ya que no tengo un local donde residir. Cuando le hagan la operación ella tiene que tener tranquilidad y no puede estar de un lado para otro”, lamentó López Sotolongo.

Desde que se introdujo en local la madre recibió amenazas de todo tipo por parte de las autoridades. Según dijo, estas nunca tuvieron en cuenta a sus tres hijas que presentan problemas de salud.

“El jefe de sector de aquí vino con dos secuaces más a amenazarme a mí y a la niña diciéndonos que ellos iban a entrar y que nos iban a sacar así fuera por los pelos y que iban a picar el candado. Como la niña mayor mía le dijo que no podían hacer eso, se le encarnó a la niña, que empezó a llorar”, precisó.

La entrevistada aseguró que en estos siete días sintió mucho temor porque las autoridades enviaban personas para asustarlas en las noches.

“Yo lo único que pido es un local donde estar con mis hijas, como si me dan este mismo, que está cerca del policlínico. Como mis hijas son asmáticas y la otra tiene una bacteria en el hígado, sería mejor. Temo por mis hijas, que algo me les pueda pasar”, indicó la madre.

“Me siento mal, las niñas lloran porque quieren tener su casa, quieren jugar y tengo miedo que nos saquen de aquí”, expresó entre lágrimas.

Al cierre de esta nota, Ariadna López Sotolongo había sido entregada por las autoridades en la vivienda de sus padres.

“Me sacaron de ahí y me trajeron hasta el domicilio de mis padres porque dicen que en la calle no me podía quedar y que mañana iban a tener una reunión conmigo porque el Gobierno de San Miguel del Padrón hizo un mal trabajo con mi caso”, sentenció la mujer.

