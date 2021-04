LA HABANA, Cuba. – Una vez más, madres cubanas que ocuparon un local abandonado por el Estado, sufrieron un desalojo con violencia por parte de las autoridades del régimen.

Este domingo, Suarmis González Reyes, Nataly Salmón Leyva y Arianny Bueno Ambrosio, con sus hijos menores de edad, y Danyelis Zulueta Bandera, con 14 semanas de embarazo, fueron sacadas a la fuerza de un local ubicado en la calle Muralla, entre Villegas y Aguacate (Habana Vieja), el cual habían ocupado en la noche del pasado sábado.

“Entramos ahí porque las condiciones de nuestras viviendas son críticas. Rompimos (la entrada) porque no tenemos dónde vivir. Pedimos que nos apoyen porque según estos comunistas nos meterán presas por entrar en un local que no está funcionando hace un año y donde no se encuentran trabajadores ni personas que lo cuiden. Nosotras no nos vamos a quedar en la calle”, declara Danyelis Zulueta.

En un audio filtrado antes de que entrara al local el destacamento represivo nombrado Las Marianas, una funcionaria del Gobierno les dice a las mujeres que tienen que conversar y revisar el tema. “Yo voy a trabajar la parte mía, que es la ubicación que llevan cada una de ustedes y eso aquí no lo podemos hacer; lo tenemos que hacer en el sistema de Gobierno, que es quien va a resolver la situación que tienen. Yo les pido que recojan todas sus cositas y nos vamos todo el mundo para el Gobierno”.

En las afueras del local las esperaba un carro para llevarlas hacia el Gobierno de La Habana Vieja, ubicado en Muralla, entre Oficio y Avenida del Puerto, “para tratar de ayudarlas dentro de las posibilidades que tengamos”, dijo la funcionaria del Gobierno.

“Para eso tenemos que recoger todo, (…) allí (en la sede del Gobierno local) nos vamos a sentar, vamos a conversar y vamos a buscar las soluciones definitivas, la solución de ustedes no está aquí”, agregó.

“Yo quiero que sepan que ustedes violaron una propiedad privada, que hay un dueño aquí y hay una denuncia hecha ya en contra de ustedes. Si mañana pasa algo pueden ser sancionadas”, las amenazó.

Ante la negativa de las mujeres de abandonar el lugar, fueron sacadas por la fuerza, según la madre de una de ellas. “Las mismas mujeres (Las Marianas) les dieron golpes y las agredieron. A una de las niñas le dieron un golpe en la frente”.

Precisamente, el pasado 2 de abril fueron desalojadas tres madres y sus niños pequeños de un local abandonado en La Habana Vieja, que habían ocupado el día antes debido al peligro de derrumbe en que se encontraban sus viviendas. A estas madres en vez de llevarlas al Gobierno, como le habían anunciado, las trasladaron a la estación policial de Cuba y Chacón.