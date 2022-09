MADRID, España.- El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) llamó a los habitantes de Cuba y Florida a estar alertas ante el avance de la depresión tropical nueve, formada en la madrugada de este viernes en el Mar Caribe.

“Se pronostica un fortalecimiento en los próximos días, y deben asegurarse de tener su plan de huracanes en marcha”, dijo la entidad a través de la red social Twitter.

Here are the 11 AM EDT Sep 23 Key Messages for Tropical Depression Nine. Strengthening is forecast in the coming days, and residents in Cuba and Florida should ensure they have their hurricane plan in place.

For the latest updates: https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/ofzDMSNpA5

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 23, 2022