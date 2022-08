MADRID, España.- La Asociación de Madres y Familiares por la Amnistía, la Red Femenina de Cuba y el Consejo para la Transición Democrática en Cuba emitieron un comunicado en el que denuncian la represión del régimen cubano contra las presas políticas del 11J María Cristina y Angélica Garrido.

“La represión política sistemática contra ellas no logrará callarlas ni callarnos: es más, la entereza de mujeres como las hermanas Garrido, entre muchas otras, reverberará a lo largo del tiempo”, sostienen las organizaciones.

En el texto, reseñado por Radio Televisión Martí, se culpa al Gobierno de la Isla y a las autoridades carcelarias por la parálisis que sufrió Angélica Garrido durante los últimos días.

Esta parálisis, en la mitad de su cuerpo, se debe a la “extrema violencia policial” que padece en prisión, denuncian las organizaciones defensoras de los derechos humanos.

El comunicado destaca que la violencia “física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado” es considerada una violación de los derechos humanos por la Asamblea General de Naciones Unidas.

“¿Por qué una y otra vez suceden estos episodios en nuestro país? Porque nuestras leyes no recogen entre las diferentes formas de violencia, ni la de género, en el ámbito privado, ni la institucional en el ámbito estatal. Al no existir sanciones ni control sobre la aplicación de estos deberes, las mujeres en Cuba no tenemos a dónde acudir para denunciar estos atropellos a nuestra integridad”, expone la declaración.

En marzo pasado el Tribunal Provincial de Mayabeque condenó a las hermanas Angélica y María Cristina Garrido a tres y siete años de privación de libertad respectivamente, por su participación en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en la localidad de Quivicán.

