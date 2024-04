SAN LUIS POTOSÍ, México.- Familiares del prisionero político cubano Daniel Moreno de la Peña denunciaron las torturas cometidas contra este en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, donde ha sido víctima del maltrato sistemático de los agentes penitenciarios.

De acuerdon con la denuncia hecha por la pareja de Moreno, Evelyn Suñé, el preso político sufrió una golpiza el 14 de marzo por varios guardias y un mes después todavía tenía en su cuerpo marcas visibiles del abuso, según constató la hija de Suñé en una visita realizada a Moreno.

“Hoy mi hija fue a verlo, en su visita, a llevarle una comida caliente, y Daniel todavía está lleno de moretones”, contó Evelyn Suñé. “Para mí es indignante todo lo que están haciendo con él, toda la falta de derechos humanos y toda la complicidad y el descaro que tienen los cuerpos represivos de la Seguridad del Estado”, áñadió.

En un video enviado a la ONG Prisoners Defenders, Suñé explicó que su esposo es diabético, no duerme, tiene granos con pus en la mano, infección por estafilococos y sarna.

Moreno permanece recluido en un destacamento para desnutridos y su salud ha empeorado en los últimos meses, pues de los 72kg que pesaba, ahora pesa solo 39.

“Daniel tiene un grado de desnutrición que dice mi hija, después de visitarlo, que es una calavera, sufriendo cualquier cantidad de maltratos, violaciones y agresiones por parte de los guardias de la prisión”, dijo. “Tiene granos en las manos, tiene estafilococo en la piel, tiene sarna, tiene tremendas ojeras porque no duerme, porque no confía en nadie allá dentro”, contó.

Además de ello, los han intentado violar en prisión y le mienten diciéndole que su pareja no quiere saber nada de él y lo ha abandonado. Al no estar casados, explicó, Evelyn no puede visitarlo en la cárcel y las autoridades penitenciarias impiden que se tramite ese matrimonio.

Moreno fue detenido el 10 de enero de 2023 y acusado de “actos contra la Seguridad del Estado”. Se mantuvo casi un mes en el centro de detención Versalles, la sede de la Seguridad del Estado de Santiago de Cuba.

Psoteriormente fue trasladado a Villa Marista, en La Habana, donde fue sometido a interrogatorios, hasta que en abril lo llevaron a la cárcel Combinado del Este y lo trasladaron luego a Boniato.

Moreno es uno de los 1.092 presos políticos cubanos que existen en una Isla signada por la represión. El número de prisioneros políticos en Cuba sigue en aumento.

Según anunció la organización no gubernamental Prisoners Defenders, 24 personas pasaron a formar parte de la lista de prisioneros políticos el pasado mes, lo que aumentó el número a 1.092.

La mayor cantidad de presos políticos por las protestas de marzo se hallan en Santiago de Cuba (11), y Holguín (8). Por la misma causa encarcelaron a una persona en Artemisa, una en Cienfuegos, en La Habana, Las Tunas y otra en Sancti Spíritus.

La organzación refiere que 11 de esos presos políticos fueron detenidos en protestas entre el 8 y el 16 de marzo; los 13 presos políticos restantes corresponden a las manifestaciones del 17 y 18 de marzo.

