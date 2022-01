LA HABANA, Cuba.- Desde Entronque de Herradura, en la provincia Pinar del Río, el ex preso político del grupo de los 75 Eduardo Díaz Fleitas denuncia los casos graves de dos residentes de esa localidad, que no han tenido acceso a la debida y oportuna asistencia médica en el hospital Abel Santamaría Cuadrado de la cabecera provincial.

Díaz Fleitas señala que Evelio Sánchez Álvarez, de 97 años, se fracturó la cadera el pasado 11 de enero y está encamado desde entonces. Sus familiares hacen lo posible por sentarlo o incorporarlo para evitar que contraiga una bronconeumonía, pero los fuertes dolores le impiden la movilidad. También han procurado conseguir una cama fowler, pero todos sus intentos han sido en vano.

En la sala de urgencias del hospital de Pinar del Río, si bien no le negaron explícitamente que lo van a operar, le aclararon que no hay quirófano disponible ni los insumos y medicamentos que requiere esa intervención quirúrgica, por lo tanto no le han programado una fecha para el necesario procedimiento.

Enfermo de gravedad está también Perfecto Morejón Prieto, de 72 años. Perfecto está en espera de una operación urgente de próstata desde hace cuatro meses. Ese es el mismo tiempo que lleva usando sondas para poder orinar. Según aduce el urólogo que lo atiende en ese hospital, el doctor Juan Ramón, “los salones están cerrados y no hay con qué operarlo”.

Eduardo Díaz Fleitas subrayó además que estos pacientes permanecen en sus casas, pues ni siquiera han sido hospitalizados para administrarles el debido tratamiento, o al menos cuidados paliativos. Estos dos ancianos son lamentables víctimas de la terrible crisis sanitaria que afecta a la población cubana, y que no solo se manifiesta en el plano material, sino también en el aspecto humano.

