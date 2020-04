MIAMI, Estados Unidos.- Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (adscrita a la OEA), denunció este fin de semana a través de su cuenta de Twitter que el régimen comunista en Cuba utiliza la pandemia del coronavirus para intimidar a los periodistas independientes.

“A río revuelto, ganancia de pescadores: en Cuba autoridades utilizan el Covid_19 para intimidar a periodistas que trabajan para medios cubanos independientes”, escribió Lanza, algo que agradeció el comunicador Yoe Suárez.

A río revuelto, ganancia de pescadores: en #Cuba autoridades utilizan el #Covid_19 para intimidar a periodistas que trabajan pars medios cubanos independientes como @diariodecuba https://t.co/NbDSH2ixoR — Edison Lanza (@EdisonLanza) April 4, 2020

Suárez declaró a Radio Televisión Martí que resulta reconfortante saber que organismos garantes de los derechos fundamentales estén siguiendo “esta escalada de agresiones. Agradezco por fijarse en lo que está ocurriendo con el periodismo independiente cubano”.

El pasado viernes la organización Christian Solidarity Worldwide (CSW) denunció actos de hostigamiento justamente contra el periodista independiente cubano de fe evangélica Yoe Suárez, colaborador de Diario de Cuba y El Estornudo.

Suárez denunció que fue citado dos veces en una semana a la unidad de Siboney en Playa: “Lo han hecho dos veces contra mí y dos contra mi madre. El capitán Jorge, de la Contrainteligencia, insistió que mi trabajo como reportero en Diario de Cuba es pernicioso y antiético; sin embargo, no ha leído mis textos”.

“Luego mencionó nombres de personas que conozco, pasó de denigrarlos como consumidores de drogas, bajo nivel escolar o simples envidiosos, a sugerir que eran informantes. Cuando le dije que un signo de hombría me parecía no hablar de quien no está presente, perdió la compostura”, dijo Suárez.

El hostigamiento y la represión contra los periodistas independientes cubanos no ha cesado, el Observatorio Cuba de derechos Humanos (OCDH) denunció la pasada semana que, en medio de la pandemia por el coronavirus, el régimen aumentó las acciones represivas en Cuba.

Al menos 251 acciones represivas, de las cuales 192 fueron detenciones arbitrarias, y 27 citaciones policiales contra activistas y miembros de la sociedad civil independiente registró la red del OCDH en la isla el pasado mes de marzo, el mas represivo en el primer trimestre del año 2020.

Amnistía Internacional, por su parte, pidió al régimen cubano la libertad del abogado y periodista de CubaNet Roberto Quiñones, encarcelado en Guantánamo desde el 11 de septiembre del pasado año acusado de desacato.