Denuncian que ETECSA roba datos móviles a Tania Bruguera

MIAMI, Estados Unidos.- La hermana de la artista independiente cubana Tania Bruguera, Déborah Bruguera, denunció en la página de Facebook de Tania el nuevo el acoso del gobierno castrista, que súbitamente la ha dejado sin acceso a Internet.

De acuerdo a la publicación en la red social, la empresa estatal de comunicaciones ETECSA le quitó de manera ilegal los datos móviles de su celular.

“Mi nombre es Déborah Bruguera y escribo en la página de mi hermana para denunciar a la Empresa telefónica en Cuba (ETECSA) que se tomó el ‘derecho’ a robarle a un cliente (Tania Bruguera) por pensar diferente”, reza la denuncia en Facebook.

La hermana de Tania Bruguera denunció que la activista tenía previsto realizar el lunes una directa desde su página de Facebook, pero no la pudo hacer. “Me acosté anoche sin haberla visto, pero no me pareció raro pues pensé que podía haber sido un problema de conexión o de cambio de horario”, contó Déborah.

“En estos momentos son las 18:35 (del martes) y durante todo el día le había enviado mensajes vía Whatsapp sin respuesta, vi que no había posteado tampoco en ningún momento y me decidí a llamar ahora a Cuba preocupada por ella. La cortísima y concisa respuesta a esto fue que ETECSA le ha quitado TODO el saldo que tenía en su teléfono, así, sin ton, ni son”, detalló.

Déborah, quien reside en Italia, aseguró en la denuncia que Tania Bruguera y ella se comunican diariamente “pues estamos preocupadas —entre otras cosas— una de la otra debido a la emergencia Covid-19, yo en el epicentro y ella donde las medidas fueron tomadas tardíamente; pero la han dejado completamente incomunicada sin acceso a su correo electrónico, Whatsapp, etc, comunicaciones indispensables para, también, seguir trabajando en sus proyectos”.

“El gobierno ROBA el dinero de las cuentas de teléfono celular como un procedimiento que acompaña el Decreto Ley 370”, sentenció.

El Decreto Ley 370, o Ley Azote, es la nueva manera que ha encontrado el régimen para reprimir a los periodistas independientes, activistas, opositores y cualquier ciudadano en la Isla que denuncie en redes la realidad que enfrentan los cubanos día a día.

En medio de la crisis sanitario por le coronavirus, la Seguridad del Estado cubano ha multado y amenazado a quien en redes sociales exponga contenido contrario a la dictadura castrista.