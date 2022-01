LA HABANA, Cuba.- Desde el centro carcelario Combinado del Este, en la capital cubana, el preso político Yasser Fernando Rodríguez González reporta indicios de una posible epidemia de COVID-19 en esa instalación.

Por una parte, refiere Yasser Rodríguez, los propios guardias han comentado la existencia de 16 reclusos con síntomas de COVID-19 en el 4º piso del edificio 3, donde se encuentra cautivo. A esto se le suma que tres compañías fueron aisladas aparentemente por el mismo motivo.

Rodríguez González subraya que a los internos no se les hacen las pruebas de COVID-19 pues las autoridades penitenciarias alegan no tener disponibilidad de los tests de diagnóstico. No obstante, apunta, pocos momentos antes de su llamada otros cuatro presos de su piso habían sido trasladados por tener fiebre, diarreas y mucho dolor en las articulaciones, además de que estaban sumamente decaídos y en bastante malas condiciones físicas.

El preso político puntualiza además que la doctora de la instalación penitenciaria se limita a pasar rápidamente frente a las celdas y a preguntarles a los internos cómo se sienten, sin embargo, no les practica examen físico a ninguno de ellos, y tampoco les da medicamentos, pues los funcionarios responsables alegan que no hay.

Yasser Rodríguez dijo a CubaNet que también hay un brote bastante extenso de catarro, para el cual la población penal tampoco dispone de medicamento alguno. Según el criterio de varios presos, este fuerte catarro acompañado de fiebre, tos persistente y falta de aire se les declaró a partir de las inyecciones que fueron administradas masivamente en el penal como parte de un estudio de intervención, enmarcado en la fase III del ensayo clínico que se lleva a cabo en todo el país con el objetivo de validar los candidatos vacunales anti-covid de creación nacional.

