CDMX, México. – Este jueves, la cubana Yuneisi Santana denunció que su esposo, el preso político y manifestante del 11J Samuel Pupo, había recibido una golpiza a manos de las autoridades carcelarias en la prisión de Agüica, donde se encuentra detenido. “Fui informada por los familiares de dos presos, que están recluidos junto a Samuel y presenciaron los hechos”, denunció la joven en conversación con CubaNet.

Por mediación de los compañeros de Pupo, Santana conoció que este había sido atacado cuando lo llevaban hacia el área de visita. Félix Navarro, exprisionero de conciencia de la Primavera Negra y actualmente en prisión por protestar el 11J, fue uno de los que avisó que el segundo jefe de Orden, de apellido Ferrer, y otro militar violentaron a Pupo.

“Mi esposo no puede caminar bien por su padecimiento, además está lleno de granos que se le han infectado en prisión pues él es diabético y no sana como una persona común. Quizás, que caminara muy despacio fue lo que molestó a sus carceleros, y el motivo por el que lo empujaron y golpearon frente a los demás. Aunque no lo tengo claro”, declaró su pareja a este medio.

Mientras Pupo era atacado dentro de la instalación, Santana y el hijo de ambos, de 13 años, se encontraban en las afueras del centro esperando el ingreso, pues tenían una visita programada. Sin embargo, allí les dijeron que no les correspondía. Seguidamente le pidieron que dejaran el saco de los alimentos y se marcharan. Al llegar a su casa, la mujer recibió el aviso sobre lo que había ocurrido realmente con su esposo.

Samuel Pupo fue condenado a tres años de cárcel porque durante las protestas en Cárdenas se subió a un auto volcado y gritó “¡Abajo el comunismo! ¡Patria y Vida!”, muy cerca de la sede del Partido Municipal. A pesar de sus múltiples enfermedades, que han empeorado en prisión, le fue negado el cambio de medida a un régimen abierto.

El reo padece esclerodermia, un mal degenerativo que convierte a su propio sistema inmune en un enemigo. Su cuerpo ataca por error a los tejidos saludables y no existe cura para ello. Hay dos tipos de esclerodermia, una es la localizada, que solo afecta a la piel. La más grave es la esclerosis sistémica, que daña la circulación de la sangre y los órganos, y es la que padece Pupo. Por ese motivo caminaba con dificultad. Incluso en los momentos de crisis no puede moverse porque la singularidad de su enfermedad es que su cuerpo se endurece como una piedra.

Pese a su estado, la atención médica en la prisión ha sido muy deficiente, según declaró su esposa a CubaNet. Ni siquiera le suministran todos los medicamentos que requiere y no le permiten visitar al médico con la periodicidad que su padecimiento demanda.

Santana, por su parte, ha denunciado públicamente todas las violaciones contra su esposo, lo cual ha tenido un costo: no fue aceptada laboralmente en la escuela donde enseñó por años, debido a que no es “confiable”. Además, la han amenazado con retirarle la custodia del hijo de ambos por “estar afectando el normal desarrollo del menor”.

