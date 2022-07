MADRID, España.- La historiadora de arte cubana Anamely Ramos denunció este 12 de julio que desde el pasado jueves no se tienen noticias del artivista Luis Manuel Otero Alcántara (LMOA), quien se encuentra en huelga de hambre y sed desde el 4 de julio, en la prisión de Guanajay, exigiendo su liberación inmediata y sin condicionamientos.

“No sabemos qué está pasando pero que esté incomunicado da la medida de que no es algo bueno”, dijo Ramos en redes sociales.

La opositora recordó que durante su última huelga de hambre Otero Alcántara sufrió una parálisis y alertó que “su cuerpo está al límite”.

“Lo que la gente no entiende es que más al límite está su espíritu. Luis no consigue estar encerrado. Es absolutamente inocente. Es un ciudadano que ama la libertad. Un artista que mira al mundo desde la libertad. Cuba no cede. A nada. Y el mundo está mirando a Cuba exterminar a su propio pueblo”, denunció .

Desde su publicación la activista pidió a la Organización de Naciones Unidas exigir cuentas al régimen cubano sobre Luis Manuel Otero.

“Lo que ha pasado con los cubanos y sigue pasando también es responsabilidad de ustedes”, dijo dirigiéndose a la entidad.

Desde que se encuentra en prisión LOMA ha realizado otras dos huelgas: La primera del 27 de septiembre al 12 de octubre de 2021; y la segunda del 18 de enero al 22 de febrero de 2022.

El pasado 24 de junio la Fiscalía dio a conocer la sentencia de cinco años de privación de libertad para Otero Alcántara por los supuestos delitos de ultraje a los símbolos de la patria de carácter continuado, desacato y desórdenes públicos. Otero Alcántara se ha negado a apelar dicha sentencia.

