MIAMI, Estados Unidos. – La periodista y feminista cubana denunció Kiana Anandra este domingo la “impunidad” oficial de la que goza el trovador Fernando Bécquer, acusado de abusos sexuales contra más de una decena de mujeres cubanas.

“Le siguen dando espacios a este señor y él, vanagloriándose de su absoluta impunidad me envía capturas a mi privado cuando hasta ayer me tenía bloqueada. Si eso no es acoso, no sé qué cosa sea”, denunció en su perfil de Facebook la joven periodista.

Asimismo, dijo que CocoBlue And La ZorraPelua, el restaurante y terraza donde se presentó recientemente Bécquer, “ha dejado de ser un espacio seguro”.

“Mientras, sigo esperando a la respuesta institucional correspondiente, porque un Estado que no ve los abusos es un Estado cómplice”, agregó.

Anandra también se preguntó: “¿Cuántas mujeres o cuerpos feminizados tendrán que ser violentados por Fernando Bécquer Cifuentes para que el Gobierno considere pertinente apresarlo, condenarlo, reparar a sus víctimas y acabar de poner en marcha la aprobación y puesta en marcha de una ley integral contra la violencia de género? ¿Qué han hecho a casi un año de lo ocurrido?”.

En diciembre de 2021, cinco mujeres cubanas denunciaron los abusos sexuales sufridos a manos de Bécquer en un extenso reportaje publicado por la revista El Estornudo.

En sus testimonios, las entrevistadas reconstruyeron el modus operandi del autor de canciones con lenguaje agresivo y obsceno respecto a las mujeres (“Y no me la dejes caer y agárramela”, “Todas las pepillas me caen bien”, entre otras).

El cantautor cubano, según las denunciantes, abusaba de muchachas jóvenes a las que proponía hacerles una “limpieza”, un ritual religioso mediante el cual las personas podrían deshacerse de las malas energías. En dicha “ceremonia”, Bécquer ha realizado sexo oral a las jóvenes o ha pedido que se lo realicen a él. También se ha masturbado frente a ellas.

Aunque medios oficiales han informado que Bécquer está siendo investigado, el músico ha seguido gozando de impunidad y presentándose en varios espacios.

En abril pasado, tras la muerte del músico José Luis Cortés, Bécquer escribió en sus redes sociales: “Búsquense un marido o una mujer que les apetezca y respeten la memoria del maestro José Luis Cortés”, dirigiéndose a quienes habían recordado que en 2019 la cantante Dianelys Alfonso, La Diosa de Cuba, había denunciado a Cortés por abusos verbales, físicos y sexuales.

A finales de diciembre pasado, el medio oficialista Cubadebate informó que el trovador cubano se encontraba bajo “un proceso investigativo que implica a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), la Fiscalía General de la República (FGR) y los tribunales correspondientes”. Sin embargo, las autoridades cubanas no se han vuelto a pronunciar al respecto.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.