Denuncian golpizas a migrantes que esperan asilo en frontera México-EE.UU.

MIAMI, Estados Unidos.- En la frontera mexicana la situación con los migrantes se torna tensa. Este lunes, el periódico mexicano El Diario de Chihuahua relató que varios de los extranjeros atascados en el puente fronterizo que conecta Ciudad Juárez con El Paso, Texas, han denunciado golpizas durante su espera, incluidos varios cubanos.

“Yo estaba dormido y (un hombre) me dio duro (una patada). Levanté la cabeza y vi a una señora corriendo atrás de él diciéndole ‘¿Por qué le pegas?’, pero yo me encogí, estaba haciendo frío y me volví a enredar (entre las cobijas)”, comentó Roberto, un cubano que espera a que las autoridades norteamericanas lo dejen pasar y pedir asilo.

También han sido atacadas a patadas migrantes de otras nacionalidades que se encuentran a la espera de poder ingresar a Estados Unidos. Dice la publicación que durante este fin de semana un niño de 4 años y su madre, de Guatemala, fueron agredidos –según testigos– por un migrante zacatecano de nombre Ramón Camarillo.

El hombre quitó de manera brusca la colchoneta donde la mujer guatemalteca se encontraba con su hijo, provocando que el menor se golpeara en el suelo, trascendió.

Las personas que buscan cruzar de un lado al otro de la frontera se sienten irritados y les espetan insultos y golpes a los extranjeros. Así fue el caso también de un hondureño de nombre Gerson Valeriano aseguró que mientras dormía tres personas comenzaron a patearlo provocándole dolores tan fuertes que pensó que le habían roto las costillas; los agresores corrieron hacia El Paso.

“Muchas de las personas que vienen a tomar aquí, pasan golpeándolo a uno. A mí casi me fracturan una parte de las costillas de una patada que me pegó una persona. Golpearon a un cubano y luego me golpearon a mí. Nosotros no queremos ser groseros, en el aspecto de que vayan a creer que uno es el que está buscando el problema. Ellos son los agresivos”, dijo.

Por otro lado, uno de los cubanos mencionó que no todas las personas son agresivas con ellos, pero sí es normal escuchar que la gente les diga “devuélvanse a su país”.

En los últimos días, el avance de la caravana de migrantes de Centroamérica ha desatado la preocupación entre los cubanos que se encuentran en la frontera del país azteca, que temen que la expedición les alcance y las autoridades estadounidenses no les dejen pasar.

“Nuestra idea es entrar antes de la caravana. Tememos que el grupo de migrantes nos alcance y que nos juzguen junto con ellos”.