LA HABANA, Cuba. – El preso político Adrián Curuneaux Stivens, miembro del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), fue golpeado recientemente por un grupo de reos comunes en la prisión de Valle Grande, informaron a CubaNet, vía telefónica, otros reclusos del centro penitenciario.

Antes de ser golpeado, Curuneaux Stivens habría criticado la situación de las bandejas donde los presos reciben la comida. Estas pasan mucho tiempo sucias, “tiradas en una esquina”, dijeron las fuentes consultadas por CubaNet bajo condición de anonimato.

Por su denuncia, y a modo de escarmiento, el preso político habría recibido una golpiza.

En mayo de 2020, Curuneaux Stivens fue detenido y acusado del supuesto delito de atentado. Mientras, en marzo del pasado año el Tribunal Municipal de Marianao lo condenó a un año de privación de libertad, que luego fue subsidiado por limitación de libertad por el mismo periodo de tiempo.

Luego, mientras cumplía su sanción en régimen de libertad provisional, el activista fue detenido nuevamente por acercarse al Hospital Calixto García para indagar sobre la vida de Luis Manuel Otero Alcántara, ingresado en aquel momento debido a una huelga de hambre.

Curuneaux Stivens fue declarado “convicto de conciencia” por Prisoners Defenders. Actualmente se encuentra acusado del supuesto delito de “atentado” y cumple una medida de prisión provisional en la cárcel habanera de Valle Grande.

Tony Salazar Deulofeo, otro preso político en Valle Grande

En esa misma prisión también se encuentra el preso político Tony Alberto Salazar Deulofeo, quien ha sido víctima de abusos en días recientes tanto por oficiales de la propia prisión como por presos comunes mandados por estos, según ha denunciado.

Precisamente su esposa, la activista miembro del MONR Evis Yuneikys García Coto, denunció que Salazar Deulofeo fue golpeado por un preso común cuando llamaba por teléfono.

“A las claras se ve la intención de provocarlo. Siguen tratando de amenazarlo de alguna manera, lo que no saben es que Tony no se va a dejar amedrentar por nada ni por nadie. No obstante, yo temo por su integridad física”, dijo a CubaNet.

