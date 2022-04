MADRID, España.- Los observatorios de violencia de género de la revista Alas Tensas y la Plataforma Yo Sí Te Creo Cuba, reportaron este jueves un nuevo feminicidio.

Según informaron a través de redes sociales, una joven y su hijo fueron asesinados en el municipio de Jobabo, en la provincia oriental de Las Tunas, en la noche del pasado 24 de marzo.

“Fuentes comunitarias aseguran que el victimario fue su expareja y padre de su hijo, que también pudo ser víctima de feminicidio vicario”, o sea, el asesinato de mujeres o de menores por parte de un hombre como instrumento para causar daño a otra mujer.

Alas Tensas y Yo Sí Te Creo Cuba pidieron la colaboración ciudadana para “corroborar más datos sobre este doloroso hecho”.

Las plataformas defensoras de los derechos de la mujer aportaron los correos electrónicos [email protected], [email protected] y [email protected] y el número de teléfono 5 265 27 98 para cualquier persona que obtenga información al respecto.

El pasado mes de marzo una joven de 24 años, residente en Cárdenas, Matanzas, fue víctima de otro feminicidio.

Mientras que en febrero de 2022, Yaite Balmaceda Cano, de 27 años, fue asesinada en el municipio de Río Cauto, en Granma. Unos días antes, Balmaceda Cano había sido golpeada y amenazada por su asesino, de lo cual estaban al tanto las autoridades, pues la joven había hecho la denuncia.

De acuerdo a un reciente informe del Observatorio de Alas Tensas, en 2021 se registraron 36 feminicidios en Cuba. En el 2020 se habían reportado 28 feminicidios.

Según denuncia el informe, en la isla, y pese a las exigencias de feministas y activistas, no existe una Ley Integral contra la violencia de género, no está tipificado el feminicidio dentro del código penal, no hay casas de acogidas para mujeres maltratadas, no se realizan campañas públicas de sensibilización, no hay estadísticas oficiales de los feminicidios, y además, se criminaliza todo activismo feminista relacionado con la violencia de género o con otras problemáticas sociales.

