Denuncian entramado de corrupción de la Embajada de México en Cuba

MIAMI, Estados Unidos.- Una red de corrupción y venta de citas consulares de la embajada de México en Cuba ha sido denunciada en un reporte publicado este domingo en Diario Las Américas.

De acuerdo al testimonio de un entrevistado para el reportaje, obtener una cita consular en la mencionada sede diplomática constituye “una verdadera odisea”.

“En teoría, los trámites son simples”, explica el entrevistado, identificado solamente como Pedro. “Usted obtiene una cita, totalmente gratis, en el sitio online de la Embajada en La Habana. Descarga una planilla en PDF que se puede llenar en la casa o en la misma sala de internet. Y en dos o tres semanas el Consulado debe entregarle un turno para la entrevista. Pero en la práctica, el sitio está bloqueado”.

El hombre lo intentó “a cualquier hora, hasta de madrugada”, para obtener una cita. “Al ir personalmente a la Embajada dijeron que ése era exclusivamente el trámite”.

Sin embargo, “conocidos que viajan a México como ‘mulas’, nos dijeron que ni lo intentara por internet, que la manera más segura era pagar 300 o 350 CUC a una persona que vive cerca de la Embajada, que te garantizaba una cita y una visa por diez años a México. A mí no me interesaba un visado de diez años, no me dedico al negocio de las ‘mulas’. Solamente quería visa por una semana por los 15 de mi hija. Al final fuimos a Varadero”.

Pedro mencionó en el reporte el “entramado de corrupción que se ha montado entre funcionarios mexicanos y cubanos que residen por los alrededores” de la Embajada.

De acuerdo a investigaciones de Diario Las Américas, el problema es común a varias embajadas latinoamericanas en Cuba.

Una de ellas, la panameña, “suele cobrar coimas por debajo de la mesa a los cubanos que se dedican al comercio ilegal”.

Según un entrevistado identificado como Alberto, quien se ha dedicado durante siete años al contrabando de mercancías, “se pagan 300 o 400 dólares. A ellos les interesa la divisa internacional, aunque también aceptan pesos convertibles. Si pagas, casi al seguro te conceden una visa por diez años, que para los que estamos metidos en este ‘bisne’ es fabuloso, pues te garantiza un margen de tiempo como ‘mula’. El dinero del soborno se saca en el primer o segundo viaje. Ese tipo de ‘mordidas’ son habituales en Centroamérica (excepto Costa Rica), pero sobre todo en México, donde la corrupción es un estilo de vida”.

En 2016, los cubanos gastaron más de 100 millones de dólares en compras en la ciudad de Colón, a la entrada del Canal de Panamá, de acuerdo a cifras de agencias mencionadas en el reporte.

La embajada mexicana, en tanto, ha recibido numerosas quejas por parte de los interesados en entrevistas, quienes han protestado además por la falta de respuestas. Según Diario Las Américas, la sede diplomática se negó a responder a su investigación.