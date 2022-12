LA HABANA, Cuba. – Desde la localidad Entronque de Herradura, perteneciente al municipio Consolación del Sur, en Pinar del Río, el opositor, activista y exprisionero político del Grupo de los 75 Eduardo Díaz Fleitas denuncia la falta de transporte y suministros médicos en las instalaciones de salud de la zona.

Mediante conversación telefónica, el activista, quien además es director de la Alianza Democrática Pinareña, contó que el domingo 11 de diciembre alrededor de las 8:00 p.m. acudió al policlínico de Entronque de Herradura, específicamente a la posta médica extendida, entidad encargada de brindar servicios de salud durante las 24 horas a un total de aproximadamente 10 000 habitantes de la localidad y las zonas colindantes.

Díaz Fleitas aclaró que se presentó en el lugar para recibir un tratamiento prescrito de aerosol debido a que recientemente sufrió de dengue. No obstante, al llegar a la instalación se encontró con que no había nebulizador para el tratamiento. Por otra parte, miembros del personal de ese centro de salud revelaron al activista que unas horas antes otra paciente que había llegado con un ataque de asma tuvo que ser remitida a la cabecera del municipio, pues en esa instancia no disponían de los medios para darle atención.

El opositor criticó asimismo “la total indefensión” en que se encuentran los pobladores de la zona debido a la escasa o nula disponibilidad de ambulancias o algún otro transporte, de manera que ante cualquier emergencia los afectados no tienen otra alternativa que procurar resolver la situación por sus propios medios. Enfatizó también que ese tipo de incidentes se complican adicionalmente los domingos, pues son días en los que por lo general es difícil encontrar algún chofer que esté dispuesto a trabajar, máxime cuando el recorrido hasta la cabecera provincial es de 12 kilómetros.

Díaz Fleitas señaló también que no pocos enfermos tienen que recorrer largas distancias a pie para llegar a esa posta médica, en muchos casos para encontrarse con que no hay el equipamiento necesario para atenderlos. A esto se le suma, indicó, que las condiciones meteorológicas actuales inciden en un aumento de casos de asma, alergias y otras afecciones respiratorias.

El activista pinareño deploró la crítica situación a la que se ven expuestos los ciudadanos no solo de Entronque de Herradura, sino también de otras localidades del país, así como el hecho de que a los funcionarios y dirigentes cubanos no les interese resolver ese y otros problemas que afectan a la población.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.