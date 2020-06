Denuncian arresto de Vladimir Turró, periodista de CubaNet

MIAMI, Estados Unidos.- El periodista de CubaNet Vladimir Turró Páez fue arrestado en su vivienda este fin de semana por agentes de la Seguridad del Estado, quienes intentaron forzarlo a trabajar para el régimen de la Isla.

De acuerdo con el reportero, quien reside en el municipio capitalino de Arroyo Naranjo, el arresto ocurrió este domingo alrededor de las 8:30 de la mañana, cuando agentes de la Seguridad del Estado, acompañados de uniformados de la Policía, se presentaron en su vivienda y lo apresaran.

Vladimir Turró Páez fue liberado siete horas más tarde.

“Empezaron a dar fuertes golpes en la puerta con gritos de ‘Abran, que es la Policía’. Cuando mi esposa abrió, le dijeron con tono amenazante y arrogante que me comunicara que tenía que acompañarlos porque estaba arrestado”, informó el reportero.

Tras su salida de la vivienda, Vladimir Turró alega que fue cacheado minuciosamente por el agente de la Seguridad del Estado que, al parecer, se desempeñaba como jefe del operativo policial.

“En cuanto salgo a la puerta el oficial se identifica y me insiste en que tengo que entregarle el teléfono móvil, a lo cual me negué pues había dejado el celular dentro de la casa. Antes de empezar a revisarme, pegado al carro de la Policía, dio instrucciones para que me cachearan muy bien, no fuera a ser que yo les sacara un susto”, contó el reportero de CubaNet.

Asimismo, refiere que lo montaron en el carro con número 668 y lo trasladaron hacia la estación policial conocida como El Capri, ubicada en el municipio Arroyo Naranjo.

“Me sentaron en una oficina e intentaron convencerme de que trabajara para ellos. Me dijeron que me pagarían, aunque no especificaron una cifra, y además me aseguraron que si empezaba a colaborar con ellos no me quitarían nunca más mis equipos de trabajo”, explicó.

Tras su negativa, los oficiales comenzaron a amedrentarlo bajo la amenaza de que lo enviarían a prisión si continuaba haciendo su trabajo como reportero independiente.

“En un principio se mostraron amables, quizás para que yo aceptara su ofrecimiento, pero como no pudieron convencerme entonces regresaron a las amenazas, como siempre han hecho”, dijo Vladimir Turró.

El reportero agrega que, además, le impusieron un acta de advertencia ―la cual no firmó― que le prohibía continuar ejerciendo su labor como periodista.

Desde 2015 hasta la fecha, Vladimir Turró Páez ha sido víctima de innumerables arrestos y de, al menos, tres allanamientos a su vivienda, en los cuales le han decomisado todos sus equipos de trabajo, así como dinero.

Entretanto, la esposa del reportero, Addys Suárez Rafael, destacó que sintió mucho temor por la manera en que llegaron los oficiales a la vivienda.

“Cuando yo siento aquellos golpes en la puerta y el anuncio de que era la Policía ―por la manera en que tocaron más que policías parecían asaltantes― sentí mucho miedo. Pensé que cuando mi esposo saliera le iban a caer a golpes”, detalló.

Según el informe publicado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre la libertad de prensa en la Isla, el cual abarca el periodo comprendido entre octubre de 2019 y marzo de 2020, en Cuba “se mantienen las prohibiciones legales y constitucionales para ejercer el periodismo”.