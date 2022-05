LA HABANA, Cuba.- El cubano Víctor Painceira Rodríguez, manifestante del 11 de julio de 2021, de 27 años de edad y residente en Artemisa, denunció desde la cárcel de Guanajay los hechos ocurridos durante las históricas protestas, durante las cuales fue golpeado hasta perder el conocimiento.

Painceira contó a CubaNet que el 11 de julio de 2021 los manifestantes fueron atacados por represores frente a la sede del Partido comunista de esa ciudad. Él fue abofeteado por el teniente coronel Roberto Reyna Camejo. El joven explica que en ese punto tenía aún su teléfono móvil y pudo divulgar la agresión en una directa.

Víctor apunta que frente a la estación de policía de Artemisa el pueblo fue agredido salvajemente, sobre todo por las tropas especiales (antimotines) conocidas como “avispas negras”.

Asimismo, asegura que podía escuchar cómo los represores vociferaban “¡Viva la revolución!” mientras atacaban a la multitud. Aunque el joven trató de protegerse la cabeza, los golpes le hicieron perder el conocimiento, señaló. Más tarde supo por otros manifestantes, también prisioneros, que los militares lo arrastraron inconsciente y lo arrojaron en un camión donde lo llevaron para el técnico de Guanajay.

Como resultado de la golpiza le partieron la cabeza y nunca le dieron asistencia médica para los golpes ni puntos en la herida. En el técnico de Guanajay el teniente coronel Roberto Reyna Camejo lo sacó de la celda y le aseguró: “Yo tengo el poder para desaparecerte”. En ese centro de detención lo tuvieron dos o tres semanas y posteriormente fue trasladado hacia la cárcel de Guanajay.

Su condena de cárcel

Víctor Painceira enfrentaba una petición fiscal de 10 años de cárcel. Fue condenado a siete años por los supuestos delitos de desórdenes públicos, atentado y desacato, en juicio celebrado los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2021 en el Tribunal de Artemisa. Sus familiares apelaron la sanción, pero esta fue ratificada.

El manifestante denunció que el 13 de noviembre de 2021 en la prisión de Guanajay lo quisieron obligar a participar en un matutino en repudio a la marcha convocada para el 15N y en apoyo a la dictadura, como castigo por que él y otros manifestantes (un grupo de alrededor de 16) planeaban plantarse en apoyo a la marcha. Como se negó a participar en la farsa fue esposado de pies y manos y golpeado brutalmente por unos guardias, entre ellos el teniente coronel Edgar, segundo jefe de unidad. En esa ocasión lo golpearon en la cabeza con una pieza de hierro y le hicieron otra herida.

Amplía Víctor Painceira que en la prisión de Guanajay a sus familiares no se les permitió verlo hasta cuatro meses después de encarcelado. Aclara que no dejaban ver a ninguno de los manifestantes, no obstante, sus familiares saben que los han golpeado.

Víctor Painceira es elaborador de embutidos por cuenta propia. Tiene un hijo de 2 años.

