LA HABANA, Cuba.- El régimen cubano denegó la libertad condicional al preso político y de conciencia Luis Robles Elizástigui, solicitada por su madre desde hace más de 90 días. El joven se encuentra actualmente en el campamento de trabajo correccional conocido como “El 18”, aledaño a la Prisión 1580.

Según informó a CubaNet Yindra Elizástigui Jardines, Luis se encontraba en espera de este beneficio, a pesar de que desde el mes de enero ya se había hecho la solicitud y pasaron los días hábiles sin que la familia y el abogado recibieran alguna respuesta.

“Se la denegaron porque le dio la gana a alguien a quien no le importa el bienestar de una familia, que no le importa el bienestar de una persona joven que tiene su futuro tronchado, parte de su juventud tronchada porque le da la gana al Gobierno y a la Seguridad del Estado”, reclamó Elizástigui Jardines.

“Entonces, los matarifes, criminales, ladrones… sí tienen derecho a la libertad condicional, pero Luis Robles no, parece que Luis Robles es un terrorista cubano que no tiene ese derecho, a pesar de estar preso injustamente”, agregó.

De acuerdo con la madre del joven guantanamero, condenado a cinco años de prisión en 2021 por manifestarse con un cartel en el bulevar de San Rafael, en La Habana, en su interior sabía que esta denegación podía suceder, sin embargo, albergaba alguna esperanza de que la aprobaran pues su hijo “es inocente y ha pagado y sufrido lo suficiente”.

“Quizás alguien dirá que ya yo debo estar aprendiendo a vivir con esto pero yo no me puedo acostumbrar, una madre no se puede acostumbrar a ver a su hijo sufrir”, señaló Yindra.

El pasado 23 de febrero Luis Robles recibió su primer pase reglamentario, luego de 1,174 días encarcelado. El joven fue condenado por los supuestos delitos de propaganda enemiga y desobediencia, por exigir con una pancarta la liberación del rapero y entonces preso político Denis Solís.

Su sentencia comenzó a cumplirla en la prisión de máximo rigor Combinado del Este; luego fue trasladado al campamento Zona Cero, una vez recibió la promoción a régimen de mínima severidad en agosto de 2023, y finalmente en febrero de 2024 fue desplazado a El 18.

“Yo no me voy a cansar. Mientras Dios me permita hablar, mientras se me escuche lo que digo y se me entienda, no dejaré de luchar por Luis Robles”, aseguró finalmente Yindra Elizástigui.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.