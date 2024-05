MADRID, España.- Hartos de la constante interrupción del servicio eléctrico, residentes del barrio Juraguá en Cienfuegos tomaron las calles en la noche de este martes 28 de mayo para protestar con cacerolazos y gritos de exigencia.

En un video compartido por el periodista de Univisión, Daniel Benítez, se observa a una multitud congregada en la calle, iluminada solo por las luces de una ambulancia (según se escucha en el video) y algunas linternas de los manifestantes que hacen sonar sus cacerolas.

“Se reportan protestas y toques de calderos en las calles de Cienfuegos”, afirmó el periodista Yosmany Mayeta en sus redes sociales, donde los usuarios rápidamente apoyaron a los manifestantes.

Entre los comentarios en la publicación de Mayeta, varios ciudadanos expresaron su frustración y solidaridad. “En Güira de Melena, Artemisa también. La tierra colorá está ardiendo”, comentó un internauta. Rosine Martinet agregó: “Debería ser en toda Cuba, no se aguanta más”. Aymara Borao afirmó: “Era de esperar, demasiado abuso con el pueblo. Creo que esta vez sale toda Cuba, no solo Cienfuegos, ya están cansados de tanta mentira”. Por su parte, Grisel Hernández Fernández llamó a la acción: “Vamos toda Cuba, luchemos por nuestros hijos, nietos, esto no da más y sin retorno. ¡Cuba calle!”.

El periodista José Raúl Gallego precisó que las protestas se localizaban en el barrio de la abandonada Central Nuclear Juraguá (CEN). “En grupos de Facebook han dicho que la protesta es en el lugar llamado la CEN, en Cienfuegos”, detalló Gallego.

Estas manifestaciones se suman a las que han tenido lugar en otras partes del país en las últimas semanas, como respuesta a la intensificación de los apagones y la precaria situación económica que atraviesa la Isla.

El jueves 16 de mayo, por ejemplo, el barrio Van Van del municipio Baracoa, provincia de Guantánamo, protagonizó una masiva protesta popular. Alrededor de las 11:00 de la noche los santiagueros salieron a la calle gritando “queremos comida”, y exigiendo el restablecimiento del servicio eléctrico, tras más de 14 horas sin electricidad.

El fin de semana previo habían trascendido protestas en la ciudad de Las Tunas. En esa ocasión se trató de cacerolazos para pedir el fin de los apagones.

En marzo, también agobiado por la intermitencia en el servicio eléctrico y las extendidas sesiones de apagón, el pueblo cubano salió a las calles en distintas ciudades de la Isla.

En la mañana de este 28 de mayo la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) había anunciado una de las afectaciones más elevadas de los últimos años en la Isla, debido a un déficit de generación que superaría los 1400 MW. Según el director técnico de la UNE, las causas de esta situación incluyen unidades fuera de servicio por averías y otras en mantenimiento.

El dictador cubano Miguel Díaz-Canel dijo el pasado jueves que el país experimentaría cortes eléctricos “prolongados” hasta junio debido a los trabajos de mantenimiento en el sistema energético.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.