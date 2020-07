Demandan a compañías china, alemana y danesa bajo Ley Helms-Burton

MIAMI, Estados Unidos.- Empresas de China, Alemania y Dinamarca han sido demandadas bajo la Ley Helms-Burton por traficar con propiedades confiscadas sin compensación por el régimen de Fidel Castro. En este caso se trata del Puerto Carúpano en Puerto Padre, provincia de Las Tunas, confiscado entre 1959 y 1960 a la compañía estadounidense North American Sugar, informó este martes Radio Televisión Martí.

De acuerdo a la nota, las compañías Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd., Goldwind International Holdings (HK) Ltd., DSV Air & Sea Inc., BBC Chartering USA, LLC y la BBC Chartering Singapore Pte Ltd están construyendo los parques eólicos La Herradura 1 y La Herradura 2, ubicados al norte de la oriental provincia cubana, y considerado el proyecto de energía eólica más grande de Cuba, valorado en cientos de millones de dólares.

La demanda, que asciende a los 97 millones de dólares, señala que American Sugar se ampara en la Ley Helms-Burton para recuperar los agudos daños e intereses por un total de cientos de millones de dólares como resultado del tráfico deliberado e ilegal que los demandados han hecho de la propiedad expropiada en la Isla.

“Durante más de 50 años, hasta que llegó la Revolución Cubana, American Sugar fue propietario y operaba un próspero negocio en Cuba que producía, refinaba y transportaba azúcar en bruto. American Sugar poseía y mantenía una diversa gama de activos para sus operaciones comerciales expansivas: tierras y cultivos, edificios agrícolas, sistemas de generación de energía, un ferrocarril y grandes puertos comerciales de envío, incluido Puerto Carúpano”.

La demanda, presentada el pasado 15 de junio, afirma que el régimen cubano destruyó el negocio de American Sugar, y expropió ilegal e injustamente sus activos en Cuba sin un centavo de compensación.

El texto asegura que La Habana, desde entonces, “ha utilizado las confiscaciones de American Sugar para promover sus propios fines, incluido permitir a las empresas el uso y beneficio de esa propiedad.

El texto legal establece que Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd., Goldwind International Holdings (HK) Ltd., DSV Air & Sea Inc., BBC Chartering USA, LLC y la BBC Chartering Singapore Pte Ltd han utilizado Puerto Carúpano para descargar el equipamiento para construir el Parque Eólico Herradura.