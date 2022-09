LA HABANA, Cuba. – Los cortes de electricidad en la provincia de Mayabeque, generalmente en horarios de la noche y la madrugada, se han incrementado en las últimas semanas, hasta llegar a más de 12 horas sin servicio eléctrico. Esta situación ha provocado una ola de quejas y críticas contra el régimen de la Isla.

En respuesta a publicaciones que supuestamente incitaban a los cubanos “a lanzarse a las calles” por los recurrentes apagones, más de 30 internautas residentes en el municipio de Bejucal (Mayabeque) fueron citados esta semana a la Unidad Municipal de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

“Me citaron de manera presencial dos agentes de la PNR de mi municipio, a los cuales conozco personalmente por lo que sé que no son el más claro ejemplo de decoro. Llegaron a mi casa para informarme que debía presentarme en la Unidad de la Policía al día siguiente”, dijo a CubaNet una joven ama de casa residente en Bejucal, entrevistada bajo condición de anonimato.

“Ese día éramos unas 20 personas y estábamos ahí por lo mismo: por publicar en diferentes redes sociales (Facebook, Instagram e incluso WhatsApp) nuestra inconformidad con el Gobierno, con los apagones y con todas las carencias y necesidades que vivimos los cubanos día tras día”, añadió.

“A muchos nos amenazaron alegando que conocían cualquier actividad ‘ilícita’ que hacíamos. A mí en lo particular me señalaron que sabían que yo compraba combos a través de la aplicación TuEnvío para después revenderlos, y que revendía también varias cosas más. Me dijeron que me habían dejado hacerlo hasta ahora, pero también me amenazaron con terminar tras las rejas si seguía publicando ese tipo de cosas en Facebook. Son los mismos métodos que usan los mafiosos, nos hicieron saber que pueden hacer con nuestras vidas lo que ellos quieran”, contó la joven.

Algunos de los internautas, citados “con el fin de conversar”, cuestionaron en la unidad policial la diferencia de duración entre los cortes de electricidad en las provincias Mayabeque y Artemisa y los aplicados en muchas zonas de la capital.

“Le preguntamos a los oficiales por qué los apagones son solamente para los municipios más rurales, mientras que en la mayoría de las zonas de la capital son mucho menores las afectaciones, y no nos supieron dar una respuesta que nos convenciera. Simplemente utilizaron amenazas de multas e incluso de cárcel para algunos de los que ahí estábamos ese día”, comentó a CubaNet Raydel Fernández, un joven que también fue citado por el mismo motivo.

“Mi mamá vive en Mantilla, un barrio cercano a La Güinera (La Habana), y en toda esa zona los cortes de electricidad no son ni remotamente parecidos a los que estamos sufriendo aquí. Ellos [las autoridades] tienen bien claro dónde están los puntos de potencial peligro de manifestaciones, y en esos lugares no quitan la electricidad con tanta frecuencia por miedo”, añadió el joven.

Muchas de las amenazas del régimen a los internautas citados estuvieron asociadas con el Decreto-Ley 370, que se publicó en la Gaceta Oficial de la República el 4 de julio de 2019 y ha sido usado desde ese momento un arma para silenciar y censurar la voz de los cubanos.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.