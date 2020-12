MIAMI, Estados Unidos. – Una ola de arrestos y cercos policiales marcaron en Cuba la jornada del 72 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En horas de la mañana de este jueves fueron arrestados Berta Soler, líder de las Damas de Blanco y su esposo, el exprisionero político Ángel Moya. Otras mujeres integrantes del grupo de activistas denunciaron presencia policial en las cercanías de sus viviendas.

También fueron arrestados alrededor de una decena de miembros del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), entre los cuales se encontraba su líder, José Díaz Silva, y su esposa, Lourdes Esquivel Vieyto.

Estos intentaban salir a la calle ―al igual que Anelys Vázquez, Naida Cruz y otros activistas― cuando fueron detenidos por agentes uniformados que los mantuvieron durante algunas horas en autos de patrulla, hasta ser liberados.

Al mediodía de este 10 de diciembre, el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en la capital, Zaqueo Báez Guerrero, fue arrestado junto a su esposa María Acón Sardiñas. Minutos antes habían denunciado la presencia de patrullas de la Policía fuera de su casa.

Ambos fueron liberados en horas de la noche de este jueves.

“Nos arrestaron violentamente por exigir el respeto a los derechos humanos; nos llevaron a la unidad de Calabazar. Luego a María la movieron hasta la Oncena, en San Miguel, y a mí hasta a Santiago de Las Vegas, en Boyeros”, precisó Báez Guerrero.

Sobre la veintena de arrestos que se han producido en los últimos cinco días, el activista también detalló:

“Las autoridades, hasta el momento mantienen incomunicados a Aneski Jiménez, Alberto Aguilar y Roberto Pérez. Primero fueron detenidos junto a Geobel Aranda y llevados a San Miguel del Padrón. Después que liberaron a Aranda, al resto lo cambiaron para Villa Marista. El plan del G2 era sacarlos de las calles para esta fecha; ellos necesitan mantener control y tener seguridad de que no se les vayan a lanzar las personas para la calle”.

Otros opositores de la capital, detenidos y trasladados a paradero desconocido, fueron liberados en la noche. Se trata de Warley Pérez Cruz, Yosvani Manuel Martínez Lemus, Marieta Martínez, Cosme Domínguez y Eugenio Ramírez.

Desde Placetas, en Villa Clara, Arianna López Roque, directora de la Academia Julio Machado, también reportó represión policial en su contra.

“Yo estoy con dengue hace varios días. Una supuesta doctora vino a mi casa para decirme que tenía que ir inmediatamente a buscar a mi hijo a la escuela porque estaba en la segunda línea de contacto de un caso que había dado positivo al coronavirus”, explicó la activista.

Sin embargo, al llegar a la esquina, fue interceptada por agentes de la PNR y la Policía política, tras lo cual fue conducida hacia el centro de detención de Placetas.

“Yo de esta dictadura siempre he esperado lo peor, pero lo que me hicieron ahora no tiene perdón de Dios. Yo salí corriendo, pero el operativo que me acecha hace semanas no me dejó llegar a la escuela”, apuntó.

José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, promotor de Cuba Decide y ahora presidente del Partido del Pueblo, denunció a CubaNet que “las fuerzas represivas de Raúl Castro” impedían el paso de varios activistas a la sede principal de su organización, y lamentó la detención violenta de los activistas Miraida Martín y Samuel Leblan.

Tanto Martín como Leblan no fueron liberados hasta tarde en la noche de este jueves.

Entretanto, en Santiago de Cuba, decenas de viviendas fueron fuertemente custodiadas por agentes del Ministerio del Interior para impedir que los opositores salieran a realizar acciones pacíficas. En los alrededores de las sedes principales de la UNPACU se reforzó el operativo que el MININT mantiene hace cinco meses.

Haydeé Hidalgo, activista y promotora de Cuba Decide, dijo que frente a su casa se mantuvieron agentes de la Seguridad del Estado para impedirle la salida a su padre Ebert Hidalgo y su hermano Evert Luis Hidalgo.

“Yo estoy embarazada, pero a ellos no les importa si me sube o me baja la presión, si tengo que salir a buscar comida. Si la orden es dejarnos presos en nuestra propia vivienda, ellos como perros la cumplen al pie de la letra”, denunció la joven.

Mientras tanto, en casi todo el país se confirmaron interrupciones de conectividad a Internet, una estrategia del régimen cada vez más frecuente.

“La tiranía tiene mucho miedo. Sin dudas, en esta hora trascendental: Cuba espera lo mejor de todos sus hijos. Es hora de mayor solidaridad y unidad en la acción. Trabajemos juntos, los de dentro y los de fuera, con la mejor coordinación para motivar a esos miles de compatriotas que quieren libertad y democracia, pero hasta ahora se mantienen distantes y apáticos a toda lucha por temor a la represión. Es la hora de los derechos del pueblo cubano”, declaró Ferrer a CubaNet, antes de que le cortaran el acceso a Internet por datos móviles.

