MIAMI, Estados Unidos.- Orlando Lores Sánchez es un cubano que vive en Arroyo Naranjo, La Habana, discapacitado físico y profesional, y asegura que ese título no le vale de nada en un país donde no puede ni siquiera alimentar bien a sus dos hijas, de 13 y 14 años.

“Yo nunca había comido lo que comimos anoche, arroz con espinacas. Le dije a mis hijas -Vamos a darle gracias a Dios. Hemos tenido tiempos mejores, hemos comido mejor, pero hoy tenemos esto, ¿Qué podemos hacer? Darle gracias a Dios”, señaló.

Lores Sánchez conversó con Palenque Visión y reveló que su discapacidad física no le impidió que se convirtiera en un profesional. Actualmente se desempeña como económico, pero con su salario de aproximadamente 3000 pesos al mes no le alcanza para dar una vida digna a su familia.

“Mis hijas son sacrificadas. La mayor estudia en un conservatorio de música y a la otra le gustan las artes plásticas, una estudia en el Cerro y la otra en el Vedado. Todos los días yo las adelanto a las 5:30 de la mañana y regresamos a las 6 y pico de la tarde”, dijo.

Sin embargo, lamentó Lores Sánchez, siente mucha impotencia “al ver que no les puedo recompensar”.

“Ellas mismas me dicen -De que te vale ser honrado, buen padre, buen esposo, buen amigo, buen de todo. De nada me sirve ser un profesional, eso me ha costado vivir hoy en un albergue, sin embargo, el trato fue que me iban a dar una casa, pero hasta hoy no se ha materializado”, contó.

Orlando Lores Sánchez nació en Bayamo, provincia Granma, pero lleva más de 10 años viviendo en La Habana por cuestiones de trabajo. Desde el 2012 vive en un albergue con su esposa y sus dos hijas de 13 y 14 años, ya que el estado cubano le ha incumplido la promesa de entregarle una vivienda.

Según contó, su discapacidad ocurrió cuando aun estaba en la barriga de su madre. La mujer, con siete meses de embarazo, fue golpeada por un policía.

“Estando mi mamá embarazada de mí, con aproximadamente siete meses, un vecino estaba golpeando a una mujer y ella intentó frenarlo”. Esto provocó que el hombre en su estado de rabia golpeara a su madre con él en la barriga. “Le dio una patada por la barriga y esto provocó que me queda como séquela una isquemia cerebral”, explicó.

Sobre las masivas protestas que tuvieron lugar a lo largo y ancho de Cuba el 11 de julio de 2021 Orlando Lores Sánchez recuerda a miles de cubanos cuyo único delito fue decir ¡Basta!

Cubanos en al menos 60 localidades del país salieron a las calles por su libertad, “lo único que hicieron nuestros compatriotas fe decir ¡Ya basta! ¡Hasta cuándo!”

“Nos están matando de hambre poco a poco, nos están matando de enfermedades, ¡hasta cuándo!”, sentenció.

