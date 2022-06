MIAMI, Estados Unidos.- Cuatro periodistas de Palenque Visión están siendo llevados a juicio sobre los supuestos delitos de atentado y desacato. Según denunciaron Yadisley Rodríguez Ramírez y Yosvany Sepúlveda Martínez, dos de los reporteros, el régimen les está pidiendo penas de hasta cuatro años de cárcel cuando ellos, aseguran, fueron los agredidos.

En un video de Palenque Visión Rodríguez Ramírez mostró la petición fiscal que le fue entregada, la misma que las autoridades emitieron a Yosvany Sepúlveda, Adrián Quesada Flores y Lesyani Salazar.

Yadisley denunció que su situación es bien difícil porque tiene tres niños que dependen de ella. “Yo soy su mamá, su papá, su todo, soy el sustento de esta casa, soy la única persona que tienen, y si me llevan presa, no sé qué sucederá con mis hijos”, lamentó.

A Yosvany Sepúlveda la citación le llegó hace 15 días, cuenta, y apenas la tuvo en sus manos fue preguntar para qué era. “Me dijeron: ´usted tiene un juicio pendiente, tiene cinco días para buscar un abogado, si no encuentras se te asigna uno de oficio´”, sin muchas más explicaciones.

El juicio estaba previsto para el 20 de junio del presente año, pero fue pospuesto hasta nuevo aviso. Los periodistas aseguran que “estos cargos que se nos están imputando son mentiras, ahí no hubo agresión de parte de nosotros a esos oficiales, mis compañeros se metieron para que los policías no me mataran”, agregó Sepúlveda.

Los hechos por los que se les acusa sucedieron en abril de 2021. Los cuatros venían de un cumpleaños con sus hijos, los tres de Yadisley, de 15, 12 y cinco años, y la niña de Adrián, que en ese entonces debía haber tenido entre cuatro y cinco años, dijo la reportera.

“Veníamos por la calle y estábamos escuchando canciones contestatarias, vino una patrulla y se bajaron varios agentes y nos dieron golpes, nos echaron gas pimienta, hasta los niños cogieron spray. A Yosvany lo tiraron al piso, los niños vieron cuando nos golpeaban”, dijo Yadisley.

“Mi hija se pasó varios días sin poder ir a la escuela, porque fue la que más spray cogió, los ojos no los podía ni abrir”, relató.

A pesar de ser golpeados por la policía a los periodistas independientes no les dieron la oportunidad de acusar a los oficiales que los agredieron. Ahora, sin embargo, “vamos a ser llevados a juicio que todo el mundo sabe que está manipulado por la Seguridad del Estado”.

“No es secreto para nadie que a la dictadura le queda poco, y que ya el pueblo cubano no aguanta más. Ellos temen que nosotros como periodistas y como activistas de derechos humanos logremos convocar a que las personas salgan a las calles”, sentenció Yadisley.

